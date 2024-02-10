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Siyaset Yeniden Refah Partisi İstanbul, İzmir ve Ankara adayları belli oldu
Siyaset

Yeniden Refah Partisi İstanbul, İzmir ve Ankara adayları belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-10 14:40:00 -
Yeniden Refah Partisi İstanbul, İzmir ve Ankara adayları belli oldu

Yeniden Refah Partisi (YRP) üç büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala gözler, AK Parti’yle ittifak kurmayacağını açıklayan YRP’ye çevrilmişti.

Bugün Ankara’da Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında üç büyükşehrin adayları açıklandı.

YRP‘nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Mehmet Altınöz oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Cemal Arıkan olurken Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı ise Suat Kılıç oldu.

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