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Siyaset Yeniden Refah Partisi adaylarını tanıtacak!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi adaylarını tanıtacak!

Yeniakit Publisher
2023-04-12 22:35:00 -
Yeniden Refah Partisi adaylarını tanıtacak!

Yeniden Refah Partisi 13 Nisan Perşembe günü saat 13:30’da Ankara ATO Congresium’da aday tanıtım toplantısı gerçekleştirecek.

Yeniden Refah Partisi yarın milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıtacak.

Anakara ATO Congresium'da düzenlenecek toplantıda Yeniden Refah Partisi’nin milletvekili adaylarını, İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı ve Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tanıtacak.

Cumhur İttifakı’na katılma kararını açıklayan Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’ne, 87 seçim bölgesinin tamamında kendi logosu ve kendi adaylarıyla yarışacak.

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