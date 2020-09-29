Yeniden Fefah'tan kınama! Amaçları Akdeniz’de Türkiye’yi sıkıştırmak
Yeniden Refah Partisi, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınadı.
Ermenistan’ın hamlesiyle bölgede Türkiye’yi zor duruma sokmak istediği vurgulanan parti açıklamasında şunları kaydedildi: “Ermenistan, özellikle Türkiye’yi de içinden çıkılması güç kaos ortamına çekebilmek amacıyla son dönemde Akdeniz’de yaşanan gelişmelerde ülkemize karşı caydırıcı politikalar devşirmeye çalışan ABD, Fransa ve Rusya’nın üstü örtülü desteklerini almadan tek başına inisiyatif kullanarak büyük çaplı bir saldırı başlatabilmesi pek mümkün gözükmemektedir. Nitekim Aliyev’in de benzer konuya dikkati çekerek ‘Ermenistan’ın saldırısının planlı ve programlı olduğunu’ vurgulaması son derece önem arz etmektedir. Kardeş Azerbaycan’ın haklı davasının yanındayız.”