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Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu

CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, partisini sert sözlerle eleştirerek "CHP'yi fabrika ayarlarına döndürmediğimiz, altı ok ilkesine bağlılığı tam olarak ortaya koymadığımız sürece başarılı olamayız." dedi.

13 Aralık 2018 Perşembe 13:35
Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu

Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen Gülbay, CHP İl Başkanı Mahir Akbaba'nın katıldığı bir yerel televizyon programında kendisi hakkında "CHP'li olmadığı" yönünde açıklamalar yaptığını, bunun doğru olmadığını ancak partisinin çok ciddi anlamda teorik, ideolojik ve örgütsel sorunlarının bulunduğunu ifade etti.

'Kesinlikle doğru değil'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın da kendisi hakkında "aday olmak için bir genel başkan yardımcısına 170 bin lira verdiği" iddiasını ortaya attığını savunan Gülbay, "Bu dedikodu kesinlikle doğru değil. Kırgınım. Ben kedisine izah ettim. Geri dönüş de alamadım. Ortaya bir iddia atıyorsunuz, kanıtlamaya davet ediyorum. Bu yüzden aday gösterilmemiş olabilirim. Benim öyle bir param yok. Olsa da zaten 1 kuruş vermem." diye konuştu.

'CHP'yi fabrika ayarlarına döndürmeğimiz sürece başarılı olamayız'

Parti içinde yapılan tartışmalarda sunduğu önerilerin bazı kesimleri rahatsız ettiğini, sözlerinin farklı anlamlara çekilerek kendisi hakkında yıpratma ve karalama çalışması yapıldığını savunan Gülbay, "CHP'yi fabrika ayarlarına, özüne döndürmediğiniz, altı ok ilkesine bağlılığını tam olarak ortaya koymadığımız sürece başarılı olamayız. Biz altı oku, CHP'nin temel felsefesinden kopmuş insanların ve yanlış yapanların üzerine yönelttik." dedi.

Gülbay, kendisi hakkında iftirada bulunduklarını iddia ettiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve İl Başkanı Mahir Akbaba'nın istifa etmesi gerektiğini de ileri sürdü.

CHP Genel Merkezi, Buldan Belediye Başkanlığı adaylığı için Hikmet Şenözen'i açıklamıştı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:35
  1. Denizli
  2. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay
  3. chp

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