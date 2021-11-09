Yeniçağ’ın tacizci yazarına ceza

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İyi Parti’deki bel altı rezaletler yandaş medyaya da yansıyor. İP Milletvekili Ahmet Çelik’in sahibi olduğu Yeniçağ’ın yazarı Kemal Vanlı, yargılandığı mahkemede cinsel taciz suçlamasıyla ceza aldı.

Rezillik cezasız kalmadı

Üç çocuk annesi AK Parti Tokat Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin’e yönelik ahlaksız mesajlar cezasız kalmadı. Zengin’in sosyal medya hesabına, İP’e yakın Yeniçağ gazetesi yazarı Kemal Vanlı’nın başını çektiği ahlaksız mesajlarla ilgili Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi, iki sanığın “cinsel taciz” gerekçesiyle cezalandırılmasına hükmetti.

AK Partili Zengin’in sosyal medyadaki bir paylaşımın altına “İster özelim ol ister helalim ol, günahı senin sevabı ikimizin, tercih senin” şeklinde ahlaksızca yorum yazıp telefon numarasını ekleyen Osman Dereli adlı tacizciye 3 ay 22 gün, bu yorumu hesabında “Hayat sürprizlerle dolu” eki ile yayan Yeniçağ yazarı Kemal Vanlı’ya 112 gün adli para cezası verildi.

Tacizin boyutunu büyüttü

Mahkeme kararında Kemal Vanlı’nın skandalıyla ilgili, “Her ne kadar sanık Kemal (Vanlı) tarafından kendisinin isnat olunan suçlamayı gerçekleştirmediğini, ancak sanık Osman tarafından yapılan paylaşımın kopyalanarak paylaşıldığını ve bu paylaşıma ilişkin tarafından yorum yapıldığını, suç kastının bulunmadığını beyan ile beraatini talep ettiği görülmüşse de, suç teşkil eden Osman Dereli’ye ait paylaşımın, alınarak bunun yayılması ve bunun tekrar yayınlanarak daha fazla kişiye duyurulması iş bu suça aynen iştirak suçunu oluşturacağı” vurgusu yapıldı.