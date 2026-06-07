  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Arınanlar mı kazanacak, hırsızlar mı? Övür’den CHP’ye zor soru Ali Karahasanoğlu: Rahmi Koç'un özrü yeterli değil! Hastanenin adı Türk-Kürt kardeşliği olsun Kurtlar Vadisi'ndeki Mehmet Karahanlı gerçek hayatta Rahmi Koç çıktı! Kent göle döndü! Kayseri'de hayat felç Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de bugün seçim yapılacak! Bu kadar da olmaz! Koç Holding'ten Gazeteciye tehdit! Başına 3 milyon euro ödül koydular! ABD’den İran’a yeni hamle! Hürmüz’de İHA krizi Sermaye karşıtı Solcu kadın dernekleri Rahmi Koç'a karşı sus pus! Koç'un karanlık sermayesi onları da mı besliyor? HÜDA PAR Rahmi Koç Hakkında Şikayetçi Oldu!
Dünya İşgalci İsrail ateşkesi güpegündüz deldi! Ön uyarı yapmadan Beyrut’u bombaladılar
Dünya

İşgalci İsrail ateşkesi güpegündüz deldi! Ön uyarı yapmadan Beyrut’u bombaladılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İşgalci İsrail ateşkesi güpegündüz deldi! Ön uyarı yapmadan Beyrut’u bombaladılar

Siyonist İsrail ordusu, 3 Haziran'da imzalanan ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine kalleş bir hava saldırısı düzenledi. Hiçbir ön uyarı yapılmadan gerçekleştirilen ve sivilleri dehşete düşüren bombardımanın ardından Beyrut semalarını dumanlar kaplarken, katil rejimin bakanları ise Lübnan’ı tamamen yerle bir etme çağrıları yapmaya başladı.

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçakları ön uyarı yapmadan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı.

Hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Hizbullah'a ait bir altyapı tesisini hedef aldığını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan ortak açıklamada, saldırının bu sabah Hizbullah'ın İsrail’in kuzeyine roket atmasına yanıt olarak gerçekleştirildiği iddia edildi.

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları öğle saatlerinden bu yana Lübnan semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

Sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyinde sirenler çalmış, İsrail ordusu Lübnan'dan atılan 2 roketin sınırı geçtikten sonra engellendiğini öne sürmüştü. İsrail basını da bunun 3 Haziran'daki ateşkesin ardından gerçekleşen ilk roketli saldırı olduğunu kaydetmişti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise olayın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda "Dahiye" ifadesini kullanarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı çağrısında bulunmuştu.

CNN kanalı duyurdu: İsrail, İran’a karşı 4 ülkede üs kurmuş
CNN kanalı duyurdu: İsrail, İran’a karşı 4 ülkede üs kurmuş

Dünya

CNN kanalı duyurdu: İsrail, İran’a karşı 4 ülkede üs kurmuş

İsrail Lübnan'da beyaz fosfor bombası kullandı!
İsrail Lübnan'da beyaz fosfor bombası kullandı!

Dünya

İsrail Lübnan'da beyaz fosfor bombası kullandı!

AB'den Ateşkes Çağrısı... İsrail'e Tek Kelime Yaptırım Yok!
AB'den Ateşkes Çağrısı... İsrail'e Tek Kelime Yaptırım Yok!

Gündem

AB'den Ateşkes Çağrısı... İsrail'e Tek Kelime Yaptırım Yok!

İsrail 10 Filistinliyi daha katletti!
İsrail 10 Filistinliyi daha katletti!

Dünya

İsrail 10 Filistinliyi daha katletti!

Siyonist İsrail askerleri 7 aylık bebeği katletti
Siyonist İsrail askerleri 7 aylık bebeği katletti

Dünya

Siyonist İsrail askerleri 7 aylık bebeği katletti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23