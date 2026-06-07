Kenelerden korunmanın 4 doğal yöntemi

"KENENİN EN SEVMEDİĞİ ŞEYLERDİR" Vücuda sıkılabilecek doğal bir sprey tarifi de veren Özkılıç, "Doğa yürüyüşüne veya pikniğe gidenler; biberiye, lavanta ve okaliptüs yağını maden suyuyla karıştırıp vücuduna sıkabilir. Kene bu kokulardan rahatsız olduğu için yaklaşamayacaktır. Tarçın, okaliptüs, biberiye ve lavanta yağı kenenin en sevmediği şeylerdir" ifadelerini kullandı.