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Yaşam
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Yeniakit Publisher
Kenelerden korunmanın 4 doğal yöntemi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kenelerden korunmanın 4 doğal yöntemi

Eskişehir'de aktarlık yapan bir vatandaş, havaların ısınmasıyla birlikte artan kene tehlikesine karşı doğal korunma yöntemleri konusunda vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

#1
Foto - Kenelerden korunmanın 4 doğal yöntemi

Türkiye'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kene tehdidi de büyüdü. Vatandaşlar korunmak için çeşitli önlemler alırken, aktar Koray Özkılıç bilinen yöntemlerin yanı sıra tarçın, biberiye, lavanta ve okaliptüs yağlarının da kullanılabileceğini belirtti.

#2
Foto - Kenelerden korunmanın 4 doğal yöntemi

"TARÇIN SERPEBİLİRSİNİZ" Özellikle yeşillik ve piknik alanlarında kene tehlikesine karşı alınabilecek pratik önlemlere değinen aktar Koray Özkılıç, doğal formüller paylaştı. Tarçın kokusunun keneleri uzak tuttuğunu belirten Özkılıç, "Keneyi doğal yollarla uzaklaştırmak istiyorsanız bulunduğunuz ortama tarçın serpebilirsiniz. Pek bilinmese de keneler bu kokudan kaçar. Piknikçiler oturdukları yere tarçın serpiştirirse o bölgeye kene yaklaşmaz" dedi.

#3
Foto - Kenelerden korunmanın 4 doğal yöntemi

"KENENİN EN SEVMEDİĞİ ŞEYLERDİR" Vücuda sıkılabilecek doğal bir sprey tarifi de veren Özkılıç, "Doğa yürüyüşüne veya pikniğe gidenler; biberiye, lavanta ve okaliptüs yağını maden suyuyla karıştırıp vücuduna sıkabilir. Kene bu kokulardan rahatsız olduğu için yaklaşamayacaktır. Tarçın, okaliptüs, biberiye ve lavanta yağı kenenin en sevmediği şeylerdir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Kenelerden korunmanın 4 doğal yöntemi

Mangal yapacak vatandaşlar için de öneride bulunan Özkılıç, "Mangal külüne çekirdek kahve serpilebilir. Tüten kahve çekirdeğinin dumanından rahatsız olacakları için keneler ve haşereler mangala yaklaşmaz" dedi.

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