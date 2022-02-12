Yeniçağ nihayet 'milliyetçi' olduğunu hatırladı! Ayşenur Arslan'a TMT tepkisi

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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik, "illegal ve suikastçı" sözleri tartışılmaya ederken, Arslan'a bir tepki de Yeniçağ gazetesinden geldi.

Sonunda milliyetçi olduğunu hatırlayan Yeniçağ, Fatih Ergin'in Arslan'a tepkisini manşetine çekerek, "Özür dile Ayşenur Arslan! Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı için canlı yayında skandal ifadeler. Sana tarih öğretelim" başlığını kullandı.

Haberde, "Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan’ın 'Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) illegal bir oluşumdu!' ifadeleri büyük tepki topladı." denildi.

Yeniçağ'ın haberine karşın, İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ayşenur Arslan'a destek vererek, vidoedaki görüntülerle sabit olan Arslan'ın hakaretini, "Hayat hikayesi ortadayken, TMT'yi asla kötülemeyecek olan Ayşenur Arslan'a 'hain' diye saldıranlar.. TMT'nin kurucularından olan kahraman Rauf Denktaş'ı hapse atıp, TMT'yi 'Ergenekon terör örgütü' göstermeye çalışan ajanları Kozmik Oda'ya soktular." demişti.