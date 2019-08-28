Yeniakit.com.tr’ye konuşan Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: Türkiye, Suriye olmamak için kayyım atamıştır

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınıp yerine kayyım atanmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’nin Suriye gibi parçalanmasının önüne geçmek için bir tedbirdir”

Diyarbakır, Mardin ve Van’da terör örgütü PKK’ya destek verdikleri gerekçesiyle kayyımların atandığına dikkat çeken Galip İlhaner, “Kayyımlar Türkiye’nin Suriye gibi parçalanmasının önüne geçmek için bir tedbirdir. Türk-Kürt savaşının önüne geçmek için bir tedbirdir. Diğer kalan belediyeler de PKK’yı desteklemeye devam etseler, onlara da kayyum atanmalıdır.” şeklinde konuştu.

“Suç işleme özgürlüğü’ isteyen başkanlar görevden alındı”

Kim ne derse desin, Türkiye bir beka meselesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Galip İlhaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayyumlar mı iç savaş mı? Kayyımların atanması sürecine gelinmesi, hiçbirimizin arzu etmediği bir süreç. Bu süreç kaçınılmaz olarak yaşandı. Diğer PKK (HDP) belediyeleri de bu ihtimalle karşı karşıya. Yaşananlardan ders alıp düzeleceklerine; ‘aynı tas aynı hamam’, PKK peşinde gitmeye devam edip, ‘suç işleme özgürlüğü’ isteyen belediye başkanları, görevden alındı.”

“Belediye başkanları çıksınlar taahhütlerde bulunsunlar”

“Kayyım atamaları iyi değerlendirilebilirse, HDP'nin PKK'dan kurtarılmasının yolunu da (çok zor olmakla birlikte) açabilir. HDP içerisinde de PKK'dan kurtulmak isteyen çok sayıda kişi var.” diyen Galip İlhaner, HDP’li başkanlara şöyle tavsiyelerde bulundu;

“HDP/PKK’lı belediye başkanları çıksınlar açıklamada bulunsunlar. ‘PKK ile ilişkim yok ve olmayacak’ desinler. ‘PKK’yı desteklemeyeceğim’ desinler. ‘Kanlı terör örgütü PKK’ya karşıyım’ desinler. ‘PKK bir terör örgütüdür’ desinler. ‘PKK ile arama net bir mesafe koyacağım ve PKK’ya para ve eleman göndermeyeceğim’ diyerek taahhütlerde bulunsunlar. Bu taahhütlerde bulunan belediye başkanları görevlerine devam edebilirler. Aksi halde, bizi Suriye gibi derinleşmiş bir krize sürükleyecek bir sürece müsaade edilemez.”

“PKK’ya yaranma yarışına girdiler”

Terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yapan HDP’li belediyelere kayyım atanmasına itiraz edenlerin popülizm yaparak samimiyetsiz bir tutum ortaya koyduklarını belirten Galip İlhaner, “En başta CHP yönetimi ve Türk Solu olmak üzere, PKK’ya yaranma yarışına girdiler. İYİ Parti ve Saadet Partisi, Davutoğlu, Gül, bile PKK’ya yaranma yarışına girdiler. Kürtleri farklı yollarla kazanmak yerine, PKK üzerinden kazanmaya çalışıyorlar. CHP’nin bütün ağır topları, ‘PKK yürütme konseyi üyeleri’ gibi kararı kınama yarışına girdiler.” dedi.

“Ekrem bey ve Türk Solu, PKK’yı bir türlü bırakmıyor”

Özellikle CHP açısından Türkiye’nin beka sorununun hiçbir şekilde umurlarında olmadığını söyleyen Galip İlhaner, sözlerini şöyle tamamladı:

“PKK ile yaptığı ittifak sonucu İstanbul’a başkan seçilen Ekrem bey, kayyımlara sert bir şekilde karşı çıkarken, eşi Dilek de daha önce PKK’li Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın doğum gününü kutlamaya koşmuştu. Acaba, Güvenlik Korucularının eşleri de; PKK’li Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın doğum gününü kutlamaya koşuşup, biz niye birbirimizle savaşıyoruz, birbirimizin doğum gününü kutlayalım derse ne olur? PKK’li PKK’yi bırakıyor ama, Ekrem bey bırakmıyor. PKK’dan neredeyse her gün kaçıp gelen PKK’liler var. Bunlar gelip TSK’ya teslim oluyorlar. Ama Ekrem bey ve Türk Solu, PKK’yi bir türlü bırakmıyorlar. HDP kamuflajı ile, PKK’ya açık ve net bir şekilde hizmet ediyorlar. Şimdi Kürt ne yapsın? Kürt PKK’dan kaçıyor, PKK’yı bırakıyor ama, Ekrem bey ve CHP’si PKK’yı bırakmıyor? Ağrı Doğubayazıt'ta PKK tarafından öldürülen köy bakkalı Mevlüt Bengi'nin (48) eşi de Ekrem beyin eşi Dilek gibi, PKK'li Selahattin DEMİRTAŞ'ın eşi Başak Demirtaş’ın doğum gününü kutlasaydı, PKK tarafından öldürülür müydü? 8 çocuğu yetim kalır mıydı?”