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Yeniakit.com.tr’ye konuşan HDP’li vekil ağzındaki baklayı çıkardı! ‘Öcalan’a özgürlük isteyeceğiz’

"HDP'nin Diyarbakır Mitingi öncesinde güvenlik güçleri bölücü teröre karşı yoğun önlemler alırken, yeniakit.com.tr'ye konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'den Öcalan'a özgürlük çağrısı geldi. Terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ı 'Kürtlerin lideri' olarak nitelendiren Taşçıer, "Mitingin esas amacını da şu ifadelerle dile getirdi: "Miting meydanında onun için de özgürlük isteyeceğiz. Öcalan özgür bırakılırsa demokratik siyasette büyük görevler üstlenebilir."

21 Temmuz 2019 Pazar 16:54
Yeniakit.com.tr’ye konuşan HDP’li vekil ağzındaki baklayı çıkardı! ‘Öcalan’a özgürlük isteyeceğiz’

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Yarın Diyarbakır'da düzenlenecek 'Barış ve Demokrasi Mitingi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, "Mitingimiz zaten ismi üzerine 'Barış ve Demokrasi' üzerine olacak. Son 4 yıldır Türkiye'de Anayasa rafa kaldırıldı. Keyfi uygulamalar yürütülüyor." dedi.

'Öcalan demokratik siyasette önemli görevler üstlenebilir'

Taşçıer, yarınki mitingde teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Abdullah Öcalan çözümün bir parçası olduğundan dolayı onun için de özgürlük isteyeceğiz. Dünyaya bakacak olursak Mandela örneği var. Öcalan bir Kürt lider. Demokratik siyasette önemli roller üstlenebilir."

'Türkiye'yi hukuka çağıracağız'

"Türkiye'de hukuka güven yüzde 38 civarında." diyen Taşçıer, şunları söyledi:

"Bu ifade Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısının ağzından çıktı. Biz yarın Türkiye'yi hukuka ve demokrasiye çağıracağız. Kürt sorunlarının demokratik yollarla çözülebilmesi için çağrıda bulunacağız. Türkiye'de son 4 yılda uzaklaşılan demokratik düzenin yeniden oluşturulması ve yeni bir anayasanın hazırlanması için kamuoyuna çağrıda bulunacağız."

'İktidar Demirtaş'ı kendisine tehdit olarak gördü'

"Demirtaş, siyasi düşüncelerini söylemekten başka suç işlemedi." ifadesini kullanan Taşçıer, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün tutuklularla beraber Selahattin Demirtaş için her mitingde her konuşmamızda olduğu gibi özgürlük isteyeceğiz. Demirtaş siyasi bir tutukludur. Herhangi bir suç işlemedi. Siyasi olmasından kaynaklı olarak iktidar Selahattin Demirtaş'ı kendisine rakip gördü. Kürt sorununu ve demokrasiyi rafa kaldırmak için başlanması gereken bir yer vardı. Önce Selahattin Demirtaş'tan başladılar. Demirtaştan sonra milletvekilleri ve barış aktivistlerini hedef aldılar. Demirtaş herhangi bir eylemde bulunmadı. Ben onun bütün mahkemelerine katıldım. Sadece vekilken yaptığı konuşmalarla suçlanıyor. Bunlar ifade özgürlüğüdür. Dünyanın her yerinde örnekleri var. Geçtiğimiz günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Demirtaş'ın serbest bırakılmasına hükmetti."

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 16:54
  1. Abdullah Öcalan
  2. HDP
  3. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer

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