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Gündem yeniakit.com.tr yazdı skandalın mimarı o üniversiteler geri adım attı
Gündem

yeniakit.com.tr yazdı skandalın mimarı o üniversiteler geri adım attı

yeniakit.com.tr’nin “Yazıklar olsun!Bunlar Türk üniversitesi olamaz!Bu skandala kim ‘dur’ diyecek?” başlıklı dünkü haberimiz sonrasında bu sabah önemli bir gelişme yaşandı ve “Dünya Yunanca Günü” programı iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 10:53:00 - 2021-02-09 11:48:14
yeniakit.com.tr yazdı skandalın mimarı o üniversiteler geri adım attı

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Trakya Üniversitesi’nin Yunanistan Büyükelçiliği’yle işbirliğiyle “Dünya Yunanca Günü” kutlaması yeniakit.com.tr’nin haberi sonrasında tepkilerin artması üzerine iptal edildi. 

Ankara Üniversitesi’nden açıklama: “Bilimsel bir faaliyet… Amacını aşan bir algılamaya sebep olduğundan iptal edildi”

Tepkiler üzerine programın iptal edildiğini duyuran Ankara Üniversitesi yaptığı açıklamada “Bilimsel bir faaliyet olarak programlanan Dünya Yunanca Günü etkinliği, amacını aşan bir algılamaya sebep olduğundan iptal edilmiştir.” denildi. 

Necdet Ünüvar yeniakit.com.tr’ye konuştu: Onları Dil ve Tarih Coğrafya’ya sorabilirsiniz!

yeniakit.com.tr’nin ulaştığı Ankara Üniversitesi rektörü Prof.Dr.Necdet Ünüvar, “Hangi Yunan üniversitesi Türkçe günü etkinliği yapmıştır?” şeklindeki bir soru üzerine, “Bilmiyorum, onları Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine sorabilirsiniz. Programı iptal ettik.” açıklamasında bulundu.    

Ne olmuştu?

Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Yunanistan Büyükelçiliği’nin katkılarıya “online” olarak “Dünya Yunanca Günü” bugün saat:14.00’de kutlanacaktı. Çevrim içi yapılması planan toplantıya Ankara Üniversitesi DTCF Dekanı Prof. Dr. Levent Kayapınar, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi İoannis Gigourtsis, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın katılması hedefleniyordu.  

İşte o haberimiz:

https://www.yeniakit.com.tr/haber/iste-bu-bir-ihanettir-uc-universite-bakin-nasil-bir-skandala-imza-atti-bu-skandala-kim-dur-diyecek-1509850.html

 

 

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Yorumlar

yaşam koçluğu hokkabazlıktır

dünya yunanca gününün iptal edilmesini birgün denen erdoğan / türk / islam düşmanı paçavra hazmedememiş galiba
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bu ülke bu rezil laik çağdaş eğitim sistemi yıllardır

böyle ruhunu düşmana satmış hainler yetiştirdi. bu ne rezillik. bizim üniversitelerimiz bizim akademisyenlerimiz emin olun biz yunanla savaşa girsek bile bu tür batı propagandası etkinliklerden vazgeçmez. bu insanlarımızı neyle satın aldılar bilmiyorum bunlar her türlü terörle düşmanla yol yürümeyi standart hale getirdiler! dünya yunanca gününü kutlamanın neresi bilimsel! utanmadan bunu nasıl söylersin yunan tohumu seni!
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