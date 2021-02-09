yeniakit.com.tr yazdı skandalın mimarı o üniversiteler geri adım attı

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Trakya Üniversitesi’nin Yunanistan Büyükelçiliği’yle işbirliğiyle “Dünya Yunanca Günü” kutlaması yeniakit.com.tr’nin haberi sonrasında tepkilerin artması üzerine iptal edildi.

Ankara Üniversitesi’nden açıklama: “Bilimsel bir faaliyet… Amacını aşan bir algılamaya sebep olduğundan iptal edildi”

Tepkiler üzerine programın iptal edildiğini duyuran Ankara Üniversitesi yaptığı açıklamada “Bilimsel bir faaliyet olarak programlanan Dünya Yunanca Günü etkinliği, amacını aşan bir algılamaya sebep olduğundan iptal edilmiştir.” denildi.

Necdet Ünüvar yeniakit.com.tr’ye konuştu: Onları Dil ve Tarih Coğrafya’ya sorabilirsiniz!

yeniakit.com.tr’nin ulaştığı Ankara Üniversitesi rektörü Prof.Dr.Necdet Ünüvar, “Hangi Yunan üniversitesi Türkçe günü etkinliği yapmıştır?” şeklindeki bir soru üzerine, “Bilmiyorum, onları Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine sorabilirsiniz. Programı iptal ettik.” açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Yunanistan Büyükelçiliği’nin katkılarıya “online” olarak “Dünya Yunanca Günü” bugün saat:14.00’de kutlanacaktı. Çevrim içi yapılması planan toplantıya Ankara Üniversitesi DTCF Dekanı Prof. Dr. Levent Kayapınar, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi İoannis Gigourtsis, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın katılması hedefleniyordu.

İşte o haberimiz:

https://www.yeniakit.com.tr/haber/iste-bu-bir-ihanettir-uc-universite-bakin-nasil-bir-skandala-imza-atti-bu-skandala-kim-dur-diyecek-1509850.html