Japonya’dan yeniden kullanılabilir rokette kritik başarı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı, yeniden kullanılabilir roket teknolojisi geliştirme çalışmaları kapsamında önemli bir eşiği geride bıraktı.

Reusable Vehicle eXperiment adı verilen RV-X roketi, Japonya’nın kuzeydoğusundaki Noshiro Test Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk test uçuşunda başarıyla havalandı ve planlandığı şekilde yere indi.

11 METRE YÜKSELDİ

Test uçuşunun bir dakikadan kısa sürdüğü açıklandı.

RV-X’in uçuş sırasında yaklaşık 11 metre yükseldiği, dik konumunu koruyarak 16 metre yatay hareket gerçekleştirdiği ve güvenli şekilde iniş yaptığı bildirildi.

Toplam uçuş süresinin yaklaşık 40 saniye olduğu belirtildi.

“ÇOK DEĞERLİ VERİLER ELDE EDİLDİ”

JAXA’nın yeniden kullanılabilir roket programı yöneticisi Takashi Ito, çevrim içi basın toplantısında testin planlandığı şekilde tamamlandığını açıkladı.

Ito, elde edilen verilerin ayrıntılı şekilde inceleneceğini belirterek, ilk değerlendirmelerin son derece olumlu olduğunu ve testten çok değerli veriler elde edildiğini söyledi.

DARBE EMİCİ İNİŞ AYAKLARI KULLANILDI

1,8 metre çapında ve 7,3 metre uzunluğundaki RV-X, dayanıklılığı artırılmış bir roket motoruyla donatıldı.

Rokette iniş sırasında darbeyi azaltmak amacıyla dört adet darbe emici iniş ayağı kullanıldı. Motorun bugüne kadar 165 ayrı ateşleme testini başarıyla tamamladığı açıklandı.

H3 ROKETLERİNİN YERİNİ ALABİLİR

JAXA, Mitsubishi Heavy Industries ile birlikte yeniden kullanılabilir roket teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Programın hedefi, bugün kullanılan tek kullanımlık H3 roket ailesinin yerini alabilecek daha düşük maliyetli yeni nesil fırlatma sistemleri geliştirmek.

SIRADAKİ HEDEF 100 METRE

JAXA’nın bir sonraki aşamada RV-X’i yaklaşık 100 metre irtifaya çıkaracak yeni test uçuşları yapması planlanıyor.

Kurumun yeniden kullanılabilir roket teknolojileri konusunda Fransa ve Almanya ile ortak geliştirme çalışmaları yürüttüğü de bildirildi.

ÇİN’İN TESTİNİN ARDINDAN GELDİ

Japonya’nın testi, Çin’in Long March 10B roketinin ilk aşamasını başarıyla geri indirdiğini duyurmasının hemen ardından gerçekleştirildi.

Böylece Asya’nın iki büyük uzay gücü, yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde peş peşe önemli başarılar elde etmiş oldu.

UZAY TAŞIMACILIĞINDA MALİYETLER DÜŞÜYOR

SpaceX, kısmen yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketlerini uzun süredir operasyonel olarak kullanıyor.

Yeniden kullanılabilir roket teknolojileri, uzay taşımacılığında maliyetleri ciddi ölçüde düşürüyor. Uzay Mekiği döneminde alçak Dünya yörüngesine gönderilen her 1 kilogram yükün maliyeti yaklaşık 54 bin ila 72 bin dolar arasında değişirken, Falcon 9 ile bu rakamın 2 bin 700 ila 3 bin dolar seviyesine gerilediği belirtiliyor.

Falcon Heavy’de maliyetin 1400 ila 1500 dolar aralığına kadar düştüğü, Starship’in devreye girmesiyle kilogram başına maliyetin 100 dolar seviyesine inmesinin beklendiği ifade ediliyor.