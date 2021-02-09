İşte bu bir ihanettir! Üç üniversite bakın nasıl bir skandala imza attı! BU SKANDALA KİM ‘DUR’ DİYECEK?

MURATHAN SEYİTOĞLU / ANKARA

Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi büyük bir skandala imza attı. Yunanistan Büyükelçiliği’nin de katkılarıyla online olarak düzenlenecek olan “Dünya Yunanca Günü” programında, “Türkler soykırımcı” diyen Yorgo Seferis’i şiirlerine de yer verilecek. Üniversitelerin duyuru ilanlarını gören sosyal medya kullanıcıları gözlerine inanamadı ve “Bu skandala acilen birileri ‘dur’ demeli" yorumunda bulundu.

“Bu büyük bir ihanet ve büyük bir skandaldır”

yeniakit.com.tr’ye konuşan Prof.Dr.Erdoğan Sürat, “Sözde bizim Türk üniversitelerimizin ‘Türkler soykırımcı’ diyen bir kişiyi davet ederek ve hem de Yunanistan Büyükelçiliği’nin desteğiyle bir etkinlik düzenliyor olmaları büyük bir ihanettir, büyük bir skandaldır. Batı Trakya’da Türklere bu kadar baskı kuran Yunanistan’ın büyükelçiliği ile işbirliği yapan üniversiteler bizim Türk üniversiteleri olamaz! Böyle bir ihanete acilen ‘dur’ denilmeli.” şeklinde konuştu.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: İnanamadım!

Sözde “Türk üniversiteleri”nin skandal girişimine tepki gösteren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, şunları söyledi:

“Yunan’ın her türlü kalleşliği, kurnazlığı yaptığı, Batı Trakya’da Türkleri ve TÜRKÇEYİ baskı altına alıp, yok etmeye çalıştığı bir dönemde ‘Dünya Yunanca Günü’nü kutlamak! İnanamadım.”

Emete Gözügüzelli: Batı Trakya Türklerinin yaşadığı drama göz yumuyorlar

Kıbrıs'lı Akademisyen Emete Gözügüzelli ise, "Batı Trakya Türklerinin yaşadığı drama göz yumup adına bilimsellik diyerek dünya Yunan dilini öne çıkaranlar... Tekrar binlerce yıllık Türk tarihi sayfalarında dolansın." sözleriyle tepki gösterdi.

Vatandaşlardan yoğun tepki: Bunlar Türk üniversitesi olamaz!

Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,Trakya Üniversitesi tarafından yapılan duyurulara sert tepki gösteren kullanıcılar, “Bu bir akıl tutulmasıdır. Yunanistan’da Türk dili gününü kutlayacağını açıklasan adamlar seni kurşuna dizerler. Bu gösteriyor ki üç üniversiteyi yönetenler milli ruh ve milli şuurdan yoksunlar, Türk üniversitesi böyle mi olur… Bunlar Türk üniversitesi değil Yunan üniversitesi…” şeklinde tepki gösterdiler.

İşte Ankara Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı o duyuru:

https://twitter.com/AU_DtcfResmi/status/1357724806255435779

İşte Trakya Üniversitesi'nin o duyurusu:

https://twitter.com/gelecegekopru/status/1358739403649282049

İşte o duyuru ilanı ve katılımcıların isimleri: