Yeni Zellanda Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geldi IHAAW055438-SIY/22-03-2019- Yeni Zellanda Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geldi22.

IHAAW055438-SIY/22-03-2019- Yeni Zellanda Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geldi22.03.2019 05:54:38TSINNNN

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