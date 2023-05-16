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Dünya Yeni Zelanda'da bir pansiyonda yangın: Ölüler var
Dünya

Yeni Zelanda'da bir pansiyonda yangın: Ölüler var

Yeniakit Publisher
2023-05-16 00:31:00 -
Yeni Zelanda'da bir pansiyonda yangın: Ölüler var

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki bir pansiyonda çıkan yangında, ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeni Zelandalı yetkililer, pansiyon olarak kullanılan bir binada gece saatlerinde çıkan yangında en az 6 kişinin öldüğünü ve içeride mahsur kalan birçok kişinin bulunduğunu duyurdu.

Wellington Bölge İtfaiye ve Acil Durum Sorumlusu Nick Pyatt da yaptığı açıklamada, binadan şu ana dek 52 kişinin kurtarıldığını ancak içeride mahsur kalan birçok kişinin bulunduğunu söyledi.

Pyatt, "Bunun birçok can kaybının yaşanacağı bir olay olduğunu ne yazık ki üzülerek söyleyebilirim." dedi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Pyatt, "Bu bizim en kötü kabusumuz. Bundan daha kötüsü olamaz." dedi.

Wellington Belediye Başkanı Tory Whanau da açıklamasında, "Birçok kişinin hayatını kaybettiğini söyleyebilirim. Ancak net sayının belirlenmesi konusunda çalışmalar sürüyor." ifadesini kullandı.
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Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında herhangi bilgi olmadığını, polisin soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.

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