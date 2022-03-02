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Dünya Yeni Zelanda’da 6,6 büyüklüğünde deprem!
Dünya

Yeni Zelanda’da 6,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberine gör Yeni Zelanda’nın Kermadac Adaları'nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 17:59:00 - 2022-03-02 18:05:36
Yeni Zelanda’da 6,6 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, deprem Auckland kentinin 775 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kermadec Adaları yakınlarında, okyanusun yaklaşık 38 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Pasifik Okyanusu'ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları'nın da üzerinde yer aldığı "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de karşılaşıyor.

 

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