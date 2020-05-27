Yeni Zelanda’da 19 gündür kayıp olan kampçılar bulundu

Yeni Zelanda’nın ikinci büyük milli parkı olan Kahurangi Milli Parkı’nda kaybolan 23 yaşındaki 2 kampçı, 19 gün sonunda kurtarıldı.

Yeni Zelanda’da bulunan Kahurangi Milli Parkı’na 9 Mayıs günü giriş yapan 23 yaşındaki Dion Reynolds and Jessica O’Connor’ın 15 Mayıs’ta kamp alanından çıkış yapması beklenirken kendilerinden 10 gün boyunca haber alınamadı. Aileleri tarafından polise kayıp ihbarında bulunulması üzerine 452 bin hektarlık alana yayılan milli parkta geniş bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Polis ve itfaiye güçlerince desteklenen operasyon 5 faklı ekip tarafından yürütüldü. 19 Mayıs günü başlanan arama çalışmaları yoğun sis ve sağanak yağmur nedeniyle aksamasına rağmen helikopter ekiplerinin desteğiyle bugüne kadar devam etti.

Duman sayesinde bulundular

Milli parkın içinde uzanan Anatori Irmağı’nın çevresi üzerinde yoğunlaşan arama ve kurtarma ekipleri, fark ettikleri duman sayesinde kayıp ikilinin yerlerini tespit etti. Yeni Zelanda’da 19 gündür kendilerinden haber alınamayan, 23 yaşındaki Dion Reynolds and Jessica O’Connor adlı kampçılara, arama kurtarma ekiplerinin tespit ettiği kamp ateşi sayesinde ulaşıldı. Yerel saatle 13.00 sıralarında parkta bulunan ikili, çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Yerleştirildikleri hastaneden yapılan açıklamada, basit incinmelerin dışında genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Arama ve Kurtarma Ekibinden sorumlu Çavuş Malcolm York olayı, “Günlerdir umut ettiğimiz, fantastik bir sonuç" olarak tanımladı. York, kayıp ikilinin 19 gün boyunca yaşadıkları süreci şu ifadelerle aktardı:

“9 Mayıs sabahı başladıkları ve yaklaşık 1 hafta planladıkları doğa yürüyüşü sırasında, aniden bastıran yoğun sis yüzünden yollarını kaybeden Dion Reynolds ve Jessica O’Conner, ilerledikleri patikayı takip edemedi. Yollarını bulmaya çalışırken yaşadıkları kaza sonucu Reynolds ayak bileğini, O’Conner sırt kaslarını incitti. Bir süre bulundukları yerde konaklayan kampçılar, birkaç gün sonunda su kaynağı aramak için yola koyuldu. Anatori Irmağı’na ulaşan ikili, konumlarının arama ve kurtarma ekipleri tarafından tespit edilmesini bekleyerek bulundukları noktadan ayrılmadı.”

Bulundukları sırada ikilinin yorgun ve karınlarının aç olmalarına rağmen morallerinin yüksek olduğunu belirten Çavuş York, “19 gün boyunca doğada kaldıkları ve yiyecek stoklarının tükendiğini göz önüne alırsak, onlara ulaştığımızda durumları oldukça iyiydi. Bu doğru olan şeyleri yaptıklarını gösteriyor. Bulundukları konumu değiştirmemeleri ve kendilerini görünür kılmaları bizim işimizi kolaylaştırdı” ifadelerini kullandı.

Dion Reynolds ve Jessica O’Conner’ın aileleriyle bir araya geldiği anlarda duygusal dakikalar yaşandı.