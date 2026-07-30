“Asım’ın Nesli” rahatsız ediyor! ‘Her okula bir mescit' DEM'i gerdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sapkın LGBT’lilere verdiği sonsuz destekle bilinen DEM Parti, bir kez daha muhafazakar Kürt seçmenlerine ihanet etti. Partinin Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Meclis’teki konuşmasında İstanbul Valiliğinin ‘Her okula bir mescit” projesini hedef alarak “Sanki öğrencilerin tek eksiği Cuma Namazı kılınacak bir alan” dedi.
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti, İstanbul Valiliğinin ‘Her okula bir mescit” projesinden rahatsız oldu.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Meclis’teki konuşmasında projeyi hedef alarak “Sanki öğrencilerin tek eksiği Cuma Namazı kılınacak bir alan” şeklinde laf salatası yaptı.
Koçyiğit'in haddini ve boyunu aşan sözleri şöyle:
Küçücük çocukların sabah 5'te zorla camiye götürülmesini konuştuk.
Özgürlükçü Laiklik anlayışından vazgeçilmiş, eğitim dinselleştirilerek içi boşaltılmıştır.
Sanki öğrencilerin tek eksiği Cuma Namazı kılınacak bir alan.
Eğitim cemaatlerin, tarikatların eline bırakılmıştır.
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