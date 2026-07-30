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Dünya Siyonistlerin ipiyle kuyuya inen Trump şokta: İran konusunda ne yapacağını bilemiyor!
Dünya

Siyonistlerin ipiyle kuyuya inen Trump şokta: İran konusunda ne yapacağını bilemiyor!

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Siyonistlerin ipiyle kuyuya inen Trump şokta: İran konusunda ne yapacağını bilemiyor!

Siyonist Rejim’in gazıyla Orta Doğu’da savaş ateşini yakan ABD Başkanı Donald Trump, İran direnişi karşısında duvara tosladı! İki ülke arasındaki gerilim tırmanırken izlenecek yol haritası konusunda ekibiyle birbirine giren Trump’ın, çaresizlik içinde danışmanlarına köpürdüğü ve İran konusunda ne yapacağını bilemez halde tıkanıp kaldığı ortaya çıktı.

Alçak Netanyahu liderliğindeki katil İsrail’in ve siyonist şebekenin ipiyle kuyuya inen küresel zorba ABD, İran direnişi karşısında tam anlamıyla çuvalladı. Orta Doğu’yu kan gölüne çevirme hevesi kursağında kalan sarı kafa Trump, Beyaz Saray’da ne yapacağını bilemez halde hezimeti yaşıyor. Masada ve sahada kapana kısılan emperyalist hat, kendi içinde birbirine girerken; çaresizlikten çılgına dönen harami Trump’ın üst düzey toplantıda danışmanlarına avazı çıktığı kadar bağırıp "Bu kadar zor olacağını düşünmemiştim" diyerek pes ettiği ortaya çıktı. Katil şebekeyle iş tutup bölgeyi ateşe veren kabadayıların, ortada tek bir somut stratejisi bile kalmadığı tescillendi.

Trump'ın, danışmanlarının İran'daki amaçları konusunda fikir birliğine varamamaları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve "bıkkın" olduğu iddia edildi.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar, ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrası askıya alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti sonrası saldırıların yeniden başlayacağı yönündeki açıklamaları sonrası iki ülke arasındaki gerilim yeniden tırmandı.

ABD'nin saldırılarına misillemede bulunan İran, Körfez bölgesindeki askeri üslere yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Bu saldırılar ile birlikte Orta Doğu'da yeniden savaş çanları çalmaya başlarken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çekici bir hamle geldi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DURDU

Donald Trump'ın, İran'a yönelik yeni saldırı düzenlenmemesi talimatı verdiği iddia edildi.

Buna karşın İran'dan da ABD'ye karşı operasyonların durdurulduğu açıklaması geldi.

SIRADAKİ ADIMI BELİRLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

NBC News kanalının konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump ve yakın çevresi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin sıradaki adımlarını belirlemeye çalışıyor.

TRUMP, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Trump'ın, üst düzey danışmanları ve müttefikleri "savaşın amacına yönelik fikir birliğine varamadığı" için hayal kırıklığı yaşamaya başladığını öne sürdü.

BU KADAR ZOR OLACAĞINI DÜŞÜNEMEDİ

Trump'ın, mevcut durumdan "hoşnut olmadığını" savunan kaynaklar, geçen hafta üst düzey ulusal güvenlik uzmanlarıyla yaptığı bir toplantıda sert sözlerle çıkışarak bağırdığını anlattı.

Kaynaklardan biri, Trump'ın "bezgin" halde olduğunu ve "İran tarafını anlaşmaya ikna etmenin bu kadar zor olacağını düşünmediğini" dile getirdi.

Aynı kaynak, "ortada son noktaya ulaşmak için ne yapılacağına ya da bunun ne kadar süreceğine dair elle tutulur bir strateji" bulunmadığını iddia etti.

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Yorumlar

Serhat

Siyonizm artık trumpın yanında değil karşısında konumlanıyor.Abdyi bir kağıt gibi kullanıp şimdi de buruşturup atmak istiyor.Siyonizm şu anda israil çin ve iranla birlikte.İran abdye karşı başarı sağlıyorsa siyonizm iranı desteklediği içindir.Abdnin silah stoklarını iranda eritip ileride olası bir sabaşta çinin karşısına yorgun ve mühimmatsız çıkmasını istiyor.Abd artık yalnız.Tuzağa çekildi ve o tuzakta boğulmak isteniyor.Dikkat edilirse israil ve abdnin arası da açılmaya başladı.Çünkü siyonizmin yeni gözdesi artık çin.
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