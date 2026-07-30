  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel’in abdest şovu sonrası Barış Yarkadaş’ın sözleri yeniden gündem oldu Bir de pandemi ve küresel enflasyon olmasaydı… İsşizlik rakamlarında tarihi veri Polonya hava sahasının ihlaline AB’den tepki! Rusya tüm Avrupa için büyük tehdit Sabah operasyonları, CHP’yi ve Özel ekibini rahatsız etti! ‘Akşamdan kalma’lara şafak baskını niye? Sendika başkanını eleştirdi diye işinden olmuştu! Tofaş işçisine müjdeli haber Yargıtay’dan geldi ‘Sülün Osman yapsa…’ Aslı Baykal’dan Özgür’e İBAN göndermesi Zekeriya Say yazdı: Takunyalı Özel! "Biz dini yaşarız, tüccarlığını siz yaparsınız" Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 115 yangının 110'u tamamen kontrol altına alındı Balıkesir Gömeç'teki yangın 2'nci gününde Hem yangınla hem rüzgarla mücadele İslam'la dalga geçip başörtüsü karşıtlığı yapıyordu... Önder Sav CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katıldı!
Gündem Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan küresel güce net İsrail mesajı!
Gündem

Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan küresel güce net İsrail mesajı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ağırladığı Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. Ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, bölgedeki sıcak gelişmelere ve İsrail'in saldırgan politikalarına dair çok kritik mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, bölgesel güvenlik ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ele alındı.

"Orta Doğu’da İstikrar En Çok Lübnan’a Yarayacak"

Görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin süreceğini belirterek, "Lübnan'ın güneyinde sürdürülen İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliğine kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail saldırılarının başladığı tarihten itibaren binlerce Lübnan vatandaşının hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin insani ve teknik yardımlara devam edeceğini ve Güney Lübnan'ın yeniden inşasında her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Konuk Lübnan Cumhurbaşkanı ise Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, cihanda barış" sözüne atıfta bulundu. Lübnan lideri, bu sözün günümüzde daha da fazla önem kazandığını belirterek, "İçerideki barış ancak güçlü devletle, güçlü kurumlarla ve güçlü bir ekonomiyle sağlanabilir. Türkiye'nin zor zamanlarımızda yanımızda durmasını unutmayacağız" dedi.

Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası verdi! 1 trilyon liralık dev destek paketi devreye girdi!
Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası verdi! 1 trilyon liralık dev destek paketi devreye girdi!

Gündem

Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası verdi! 1 trilyon liralık dev destek paketi devreye girdi!

Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: Türk'ü yok sayan girişimler başarıya ulaşamaz
Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: Türk'ü yok sayan girişimler başarıya ulaşamaz

Gündem

Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: Türk'ü yok sayan girişimler başarıya ulaşamaz

KKTC’den Başkan Erdoğan’a teşekkür Artık bu yoldan geri dönüş yok
KKTC’den Başkan Erdoğan’a teşekkür Artık bu yoldan geri dönüş yok

Gündem

KKTC’den Başkan Erdoğan’a teşekkür Artık bu yoldan geri dönüş yok

Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan küresel güce net İsrail mesajı!
Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan küresel güce net İsrail mesajı!

Gündem

Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan küresel güce net İsrail mesajı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kul

Sistemin adı cumhurbaşlığı hükümet sistemi.erdoğanda seçşlmiş cumhurbaşkanı.

dinle uyanık ol

Lübnan Anayasası'nın 49. maddesi uyarınca, cumhurbaşkanı her zaman Temsilciler Meclisi adayıyla aynı şartları yerine getiren bir Maruni Hristiyan'dıronutma neymiş her arap müslüman değildir
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23