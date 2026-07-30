Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan küresel güce net İsrail mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, bölgesel güvenlik ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ele alındı.

"Orta Doğu’da İstikrar En Çok Lübnan’a Yarayacak"

Görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin süreceğini belirterek, "Lübnan'ın güneyinde sürdürülen İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliğine kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail saldırılarının başladığı tarihten itibaren binlerce Lübnan vatandaşının hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin insani ve teknik yardımlara devam edeceğini ve Güney Lübnan'ın yeniden inşasında her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Konuk Lübnan Cumhurbaşkanı ise Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, cihanda barış" sözüne atıfta bulundu. Lübnan lideri, bu sözün günümüzde daha da fazla önem kazandığını belirterek, "İçerideki barış ancak güçlü devletle, güçlü kurumlarla ve güçlü bir ekonomiyle sağlanabilir. Türkiye'nin zor zamanlarımızda yanımızda durmasını unutmayacağız" dedi.