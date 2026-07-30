Çay bahçesinde mahsur kaldı! Yükselen dereden böyle kurtarıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rize’nin Çayeli ilçesinde çay toplamak için dere kenarındaki bahçeye giden bir kişi, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri vatandaşı ekskavatör kepçesine alarak güvenli bölgeye taşıdı.
Rize’nin Çayeli ilçesinde yükselen dere suyu, çay bahçesine giden bir vatandaşı zor durumda bıraktı.
Olay, öğleden sonra Çayeli ilçesinde meydana geldi. Çay toplamak için dere kenarındaki bahçeye giden bir kişi, su seviyesinin yükselmesiyle bulunduğu yerde mahsur kalarak ekiplerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgede çalışan bir ekskavatörün yardımıyla vatandaşın yanına ulaştı. Vatandaşı ekskavatörün kepçesine alan itfaiye ekipleri, dereden güvenli bir şekilde karşıya geçirdi.