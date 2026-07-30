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Gündem Orman yangınlarında son durum: 163 noktada alevler söndürüldü
Gündem

Orman yangınlarında son durum: 163 noktada alevler söndürüldü

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Orman yangınlarında son durum: 163 noktada alevler söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde müdahale edilen 169 yangından 163'ünün kontrol altına alındığını, Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınlarının da tamamen söndürüldüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

 

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin NSosyal hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirten Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti: "Dünden bu yana ülkemiz genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. Son olarak Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 6 yangında ise Mersin Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri yoğun şekilde sürüyor."

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