  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Peygamber Ocağında buna ne gerek vardı? Cephede nöbet tutmak nere, şort giydirip maç almak nere Dahili yuvadan İlk atış testlerini başarıyla tamamladı Kızılelma sektirmiyor TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Yasal düzenleme genel af değil MSB'den Irak açıklaması: İş birliği devam ediyor Özgür Özel’in abdest şovu sonrası Barış Yarkadaş’ın sözleri yeniden gündem oldu Bir de pandemi ve küresel enflasyon olmasaydı… İsşizlik rakamlarında tarihi veri Polonya hava sahasının ihlaline AB’den tepki! Rusya tüm Avrupa için büyük tehdit Sabah operasyonları, CHP’yi ve Özel ekibini rahatsız etti! ‘Akşamdan kalma’lara şafak baskını niye? Sendika başkanını eleştirdi diye işinden olmuştu! Tofaş işçisine müjdeli haber Yargıtay’dan geldi ‘Sülün Osman yapsa…’ Aslı Baykal’dan Özgür’e İBAN göndermesi
Gündem CHP'li Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem davasında flaş gelişme! 16 kişi serbest bırakıldı
Gündem

CHP'li Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem davasında flaş gelişme! 16 kişi serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP'li Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem davasında flaş gelişme! 16 kişi serbest bırakıldı

Bursa'da kamuoyunun yakından takip ettiği, 37'si tutuklu toplam 63 sanığın yargılandığı kritik davada mahkeme heyeti merakla beklenen ara kararını açıkladı.

Bursa’da kamuoyunun yakından izlediği ve 37’si tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, Mustafa Bozbey ile Turgay Erdem’in tutukluluklarının devamına karar verdi.

Tutukluluklarının devamına karar verildi

Mustafa Bozbey ile Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu Hüseyin Gür, Muhkim Demirtaş, Naci Kale, Şemsi Oğuz, Tamer İşler, Abdulkadir Alkan, Ahmet Atış, Batuhan Abay, Berat Göral, Doğan Gündüz, Faruk Bakgör, Ferhat Bakgör, Mehmet Faruk Çelebi, Necati Çelebi, Yusuf Bakgör, Şevket İlhan, Serkan Bayram, Sırrı Aydın ve Şener Aslan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

 

16 kişi tahliye edildi

Heyet ayrıca tutuklu sanıklar İldam Aydın Bozbey, Mehmet Fatih Çelebi, Orhan Çelebi, Mehmet Ziya Aslan, Muttalip Koral, Nevzat Güleneli, Sertaç Aşlak, Tarık Tarım, Ayşegül Erkol, Murat Noyan Rızvanoğlu, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Zafer Rızvanoğlu, Serkan Çağlar, Ümit İrven, Tolga Şen ve İsmail Din'in tahliyesine hükmetti.

Rusya’dan Telegram’ın kurucusu Durov hakkında tutuklama kararı
Rusya’dan Telegram’ın kurucusu Durov hakkında tutuklama kararı

Teknoloji

Rusya’dan Telegram’ın kurucusu Durov hakkında tutuklama kararı

Direksiyon sınavında taciz skandalı! Ahlaksız müdür tutuklandı
Direksiyon sınavında taciz skandalı! Ahlaksız müdür tutuklandı

Gündem

Direksiyon sınavında taciz skandalı! Ahlaksız müdür tutuklandı

Ahbap Derneği soruşturmasında flaş gelişme! Aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişiye tutuklama
Ahbap Derneği soruşturmasında flaş gelişme! Aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişiye tutuklama

Gündem

Ahbap Derneği soruşturmasında flaş gelişme! Aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişiye tutuklama

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Erzurum'daki dev operasyonda 4 şüpheli tutuklandı!
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Erzurum'daki dev operasyonda 4 şüpheli tutuklandı!

Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Erzurum'daki dev operasyonda 4 şüpheli tutuklandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23