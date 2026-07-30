Kendi partisindeki fesihten habersiz davranan Selçuk Özdağ mecliste algı operasyonuna soyundu!

İçinde bulunduğu siyasi yapının feshine ilişkin gelişmelerden habersizmiş gibi hareket eden Selçuk Özdağ, meclis kürsüsünü AK Parti'nin başarılı çalışmalarını karalama tahtasına çevirdi. Hükümetin orman yangınlarıyla mücadelesini ve devletin tüm imkanlarını seferber ettiği operasyonları görmezden gelen Özdağ, asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştı.

AK Parti Sıralarından Sert Yanıt: "Gerçek Dışı İthamlar Kabul Edilemez"

Özdağ'ın kendi siyasi konumunu ve partisinde yaşanan fesh süreçlerini unutup iktidara dil uzatmasına AK Parti sıralarından tepki gecikmedi. Özdağ'ın devleti yetersiz gösterme çabalarının ve sorumsuz açıklamalarının büyük bir saygısızlık olduğu belirtilerek, yapılan bu çıkışların gerçeklerle bağdaşmadığının altı çizildi.