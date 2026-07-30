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Gündem Kendi partisindeki fesihten habersiz davranan Selçuk Özdağ mecliste algı operasyonuna soyundu!
Gündem

Kendi partisindeki fesihten habersiz davranan Selçuk Özdağ mecliste algı operasyonuna soyundu!

Yeniakit Publisher
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Gelecek Partisi ile Saadet ve DEVA arasında mecliste grup kurabilmek adına kurulan Yeni Yol Partisi çatısı altındaki belirsizlikler sürerken, Selçuk Özdağ'ın meclis kürsüsündeki hezeyanları tepki topladı. Kendi partisinin feshedilme sürecinden habersiz bir tablo çizen Özdağ, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti hükümetini hedef alarak algı operasyonuna soyundu.

İçinde bulunduğu siyasi yapının feshine ilişkin gelişmelerden habersizmiş gibi hareket eden Selçuk Özdağ, meclis kürsüsünü AK Parti'nin başarılı çalışmalarını karalama tahtasına çevirdi. Hükümetin orman yangınlarıyla mücadelesini ve devletin tüm imkanlarını seferber ettiği operasyonları görmezden gelen Özdağ, asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştı.

AK Parti Sıralarından Sert Yanıt: "Gerçek Dışı İthamlar Kabul Edilemez"

Özdağ'ın kendi siyasi konumunu ve partisinde yaşanan fesh süreçlerini unutup iktidara dil uzatmasına AK Parti sıralarından tepki gecikmedi. Özdağ'ın devleti yetersiz gösterme çabalarının ve sorumsuz açıklamalarının büyük bir saygısızlık olduğu belirtilerek, yapılan bu çıkışların gerçeklerle bağdaşmadığının altı çizildi.

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Yorumlar

Misafir

Fitnenin birinci başı FETÖ Geberdi.Ego ve kibir kurbanı Davudoglu pes etti.Fitnenin yavrusu da geleceğini kurtarmak için,Yeni Rakıcılara yaranmak için mesaj yolluyor galiba

resat

siyaseti geçim kapısı yapmış ,işleri mecliste yalan dolan, muhalefet yapmak olanlar,
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