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Dünya Yeni Zelanda sigarayı yasaklıyor
Dünya

Yeni Zelanda sigarayı yasaklıyor

Güney Büyük Okyanus'ta yer alan ülke olan Yeni Zelanda, sigarayı yasaklamaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 10:24:00 -
Yeni Zelanda sigarayı yasaklıyor

Yeni Zelanda, ülkede bir sonraki jenerasyonun mensuplarının sigara içmesinin resmen yasaklanacağını duyurdu. Bu karar doğrultusunda şu an 14 yaş veya altında olanlar, ülkede yasal olarak hiç sigara alamayacak.

'Dumansız' bir Yeni Zelanda hedefleyen hükümetin kararı doğrultusunda sigara alma yaşı da her sene yükselecek.

Hükümet, 4 sene içinde sigara kullanmayan bir nüfus hedefine ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda ülkede tütün oranlarındaki nikotin seviyeleri sınırlandırıldı, sigara satan dükkan sayısı azaltıldı ve bağımlılık servislerine daha çok fon verildi. Yeni kısıtlama, e-sigara ürünlerini etkilemeyecek.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Ayesha Verrall, "Bugün halkımız için tarihi bir gün. Yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşında olan hiç kimse ömrü boyunca burada yasal olarak tütün alamayacak" dedi.

Yeni Zelanda'da sigara içenleri nüfusa oranı 2010'da yüzde 18 iken, 2018'de bu oran yüzde 11.6'ya düştü.

Kaynak: T24

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