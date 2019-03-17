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Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren 50 kişi için düzenlenen anma töreninde konuşan polis şefi Naila Hassan, "Yeni Zelanda polisinde liderim ve gururlu bir Müslümanım" dedi.

17 Mart 2019 Pazar 13:49
Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

Yeni Zelanda'da camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için düzenlenen anma etkinliğinde söz alan polis şefi Naila Hassan, "Yeni Zelanda polisinde liderim ve gururlu bir Müslümanım" dedi.

Düzenlenen terör saldırısında 50 kişinin yaşamını yitirdiği Yeni Zelanda'da polis direktörü Naila Hassan, katliamın yaşandığı kentte düzenlenen anma etkinliğinde "Yeni Zelanda polisinde liderim ve gururlu bir Müslümanım. Christchurch'teki olaylardan dolayı dehşete düştüm" ifadesini kullandı.

"Ölenlerin yakınlarının acılarını paylaşın"

Yaşanan olayın özellikle Müslüman toplumu için çok üzücü olduğunu belirten Naila Hassan, "Bu yıkıcı saldırının kurbanlarına büyük saygı gösterilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı söylemek istiyorum. Özellikle Müslüman topluluğumuzun ve Christchurch halkının ölenlerin yakınlarının acılarını paylaşmalarını istiyoruz" dedi.

"Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Gözyaşlarına hakim olamayan Naila Hassan, "Biz, Yeni Zelanda polisi olarak özellikle Müslüman topluluklarımızı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedikten sonra konuşmasını "İnşallah" diyerek bitirdi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:49
  1. Yeni Zelanda
  2. terör saldırısı
  3. polis şefi Naila Hassan

YORUM YAZ

  • AlperAlper6 dk önce
    Aaaa olmadı şimdi. Başı açık laik anlayışa sahip bir Müslüman üstelik ecnebi diyarında polislik yapıyor. Akit sen hayırdır.
  • salihsalih14 dk önce
    Gelde gıpte etme adamlara...

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