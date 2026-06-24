Kaputu açınca neye uğradığını şaşırdı! Motora giren yılan böyle çıkarıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Iğdır Tuzluca'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Iğdır’da otomobilini çalıştırmak isteyen sürücü, kaputu açınca büyük şaşkınlık yaşadı.
Olay, Tuzluca ilçesi Molla Kamer köyünde meydana geldi. Bir süredir park halindeki otomobili çalıştırmak isteyen sürücü, motorun bulunduğu ön bölümde kaputun altında yılan olduğunu fark etti. Kendi imkanlarıyla yılanı çıkaramayan sürücü, Tuzluca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Köye gelen ekipler de yılanı çıkaramayınca, araç, ilçe merkezindeki bir tamirhaneye götürüldü. Vinçle kaldırılan otomobilin motor bölümündeki yılan, ekiplerin çalışmalarıyla çıkarıldı. Pet şişeye koyulan yılan, görevliler tarafından doğal hayatına bırakıldı.