  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Türkiye nükleer yapmak zorunda!' Bakan Bayraktar açıkladı! Türkiye enerji dönüşümünde 3 temel konuya odaklandı Trump sonunda ipini kopardı! ‘Yahudiler senden bıktı’ Kesinleşmiş 6 Yıl Hapis Cezası Bulunuyordu! FETÖ Üyesi JASAT Operasyonuyla Yakalandı IBAN mağdurlarıyla ilgili sevindiren gelişme! Yaptırım kararlarına sert kınama ‘Yalancı Rubio’ 20 binden fazla yaralı Müslüman tedavi bekliyor! 90 milyonluk ülkeden bir tane forvet çıkmıyor! Milli takıma devşirme forvet formülü! ABD'deki İsrail-Lübnan Görüşmelerinde İlk Gün Tamamlandı: Gözler Kritik Kararlarda CHP'de kazan kaynıyor! Özgür Özel o tarihte yeni partisinin startını verecek
Teknoloji Milli teknolojiler gücümüze güç katıyor Toygun gördü Kızılelma vurdu
Teknoloji

Milli teknolojiler gücümüze güç katıyor Toygun gördü Kızılelma vurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Milli elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN'la yapılan atışlarda tam isabet. TOYGUN'un Bayraktar KIZILELMA'dan hedefleme ve işaretleme yaptığı atış testlerinde, LGK-82 ve TEBER-82 güdüm kitleri sabit kara hedefini başarıyla vurdu.

Bayraktar KIZILELMA'dan ASELSAN'ın geliştirdiği Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN ile yapılan test atışlarında, milli güdüm kitleri TEBER-82 ve LGK-82 hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar KIZILELMA'nın gerçekleştirdiği test atışlarında, hedefleme ve işaretleme milli elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN tarafından yapıldı.

ASELSAN'ın LGK-82 ve ROKETSAN'ın TEBER-82 güdüm kitleriyle sabit kara hedefine yönelik gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA'nın keskin gözünün ASELSAN TOYGUN olduğunu belirterek, "Düşük görünürlük avantajını koruyarak hedefleme ve işaretleme, LGK ve TEBER ile vuruş. Bu başarı, milli mühendisliğimizin geldiği seviyenin ve güçlü işbirliğimizin somut bir göstergesidir. Emeği geçen tüm ekiplerimizi yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de KIZILELMA'dan yapılan test atışında TEBER-82 Güdüm Kiti'nin hedefi başarıyla vurduğunu aktararak, "Birlikte geliştirdiğimiz milli teknolojilerimizle gücümüze güç katmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayisinde büyük imza! 845 milyon dolarlık dev proje
Savunma sanayisinde büyük imza! 845 milyon dolarlık dev proje

Ekonomi

Savunma sanayisinde büyük imza! 845 milyon dolarlık dev proje

Türkiye caydırıcılıkta da kanatlandı İSO’ya savunma sanayi damgası
Türkiye caydırıcılıkta da kanatlandı İSO’ya savunma sanayi damgası

Ekonomi

Türkiye caydırıcılıkta da kanatlandı İSO’ya savunma sanayi damgası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23