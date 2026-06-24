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Dünya ABD Senatosu şaşırttı! İran bir zafer daha kazandı
Dünya

ABD Senatosu şaşırttı! İran bir zafer daha kazandı

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ABD Senatosu şaşırttı! İran bir zafer daha kazandı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri adımlarını sınırlandırmayı amaçlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da 4 Cumhuriyetçi senatörün Demokratlara destek vermesi, Washington’da İran politikası üzerindeki rahatsızlığı görünür hale getirdi.

ABD Senatosu, İran’a karşı askeri harekâtı engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısına onay verdi. Oylama, Başkan Donald Trump’ın İran konusunda Kongre onayı olmadan aldığı savaş kararlarına tepki olarak değerlendirildi.

Senatoda kabul edilen karar, Trump’a Amerikan ordusunun İran’a yönelik saldırılarını durdurması yönünde siyasi irade ortaya koyuyor.

ABD Senatosunda yapılan oylamada, 4 Cumhuriyetçi senatörün de desteğiyle, Trump'a Amerikan ordusunun İran'a karşı saldırılarını durdurması yönünde irade gösteren Temsilciler Meclisi kararı kabul edildi.

Söz konusu oylama, Cumhuriyetçi senatörler Alaska'dan Lisa Murkowski, Maine'den Susan Collins, Kentucky'den Rand Paul ve Louisiana'dan Bill Cassidy'nin Demokratlara destek vermesiyle, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçti.

Ayrıca, Kentucky Cumhuriyetçi Senatörü Mitch McConnell'ın yakın zamanda açıklanmayan bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılması ve Pensilvanya Cumhuriyetçi Senatörü Dave McCormick'in de katılmamasıyla Demokratlar oylamada üstünlük sağladı.

Senato Demokrat lideri Chuck Schumer, oylamayla ilgili açıklamasında, Amerikalıların "Trump'ın İran'daki tarihi hatasının bedelini ödediğini" belirterek, "Bu, Amerika'nın şimdiye kadar yaptığı en kötü dış politika girişimlerinden biri olarak tarih kitaplarına geçecek." dedi.

Karar büyük ölçüde sembolik olup tam anlamıyla yasal bir bağlayıcılığa sahip olmasa da hem Temsilciler Meclisi'ndeki hem de Senato'daki bir dizi Cumhuriyetçi milletvekilinin hem savaş hem de Trump'ın İran'la savaşı sonlandırmak için yaptığı anlaşmaya ilişkin artan endişelerini yansıtıyor.

Oylama, Pentagon'un çoğunlukla İran savaşı ve mühimmat ile stoklarını yenilemek için Kongre'den 80 milyar dolar talep ettiği bir dönemde yapıldı.

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Yorumlar

Mehmet

ABD Senatosu'nun İran'a karşı askeri harekatları engellemeyi amaçlayan tasarısına onay vermesi, Allah'ın izniyle bu ülkenin gücünü ve haklılığını gösteriyor. Trump gibi Amerikan emperyalistleri, İsrail-İngiliz çıkarlarına hizmet eden bir siyasi zihniyetle hareket ediyorlar. Bu yüzden de İran'a karşı savaş başlatmaya çalışıyorlar. Senato'daki Cumhuriyetçilerin desteğiyle bu tasarının onaylanması, ABD yönetiminin askeri saldırılardan vazgeçmesi yönündeki bir sinyaldir. Amerika'nın yaptıkları, İslam dünyasına karşı olan ihanetlerini daha da ortaya koyuyor.
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