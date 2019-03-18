Yeni Zelanda katliamında flaş gelişme! Ailesi özür diledi! Korumaya alındılar!

Dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak kabul edilen Yeni Zelanda'da, 15 Mart'ta, cuma namazı sırasında 50 Müslümanı katleden Brenton Tarrant'ın (28) Avustralya'daki ailesi hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür diledi. Avustralya basınının peşine düştüğü aile, çok üzgün olduklarını söylerken, Tarrant'ın annesi ve kız kardeşinin polis korumasına alındığı belirtildi.

"Şoke olduk, üzgünüz"

Rus basın organı Sputnik'in, Avustralya basınına dayandırdığı haberde cani Tarrant'ın Tarrant'ın 81 yaşındaki anneannesi Marie Fitzgerald, saldırıları ilk duyduğunda şoke olduğunu söyledi. "Ailemizden birisinin böyle bir şey yapmış olmasını hazmetmek çok zor" diyen Fitzgerald, gözyaşları içinde, "Aileler için, ölenler ve yaralananlar için çok üzgünüz. Eve gidip sadece saklanmak istiyoruz" diyerek özür diledi.

"Olayı sindirmeye çalışıyoruz"

Saldırganın 94 yaşındaki babaannesi Joyce Tarrant ise torunu Tarrant için, 'kendilerini yılda iki kez ziyaret eden iyi bir çocuk' olarak tanıdıklarını anlatıp, ailenin katliamı sindirmeye çalıştığını söyledi.

Annesi katliamı ders verirken öğrendi

Avustralya basını, Tarrant'ın öğretmen olan annesi Sharon'ın haberi, İngilizce dersinin ortasında okul müdüründen aldığını, anne ile kardeşi Lauren'in polis tarafından özel olarak korunduğunu da yazdı.