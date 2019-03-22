Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye’de .

İSTANBUL(İHA) Yeni Zelanda ‘da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatını

kaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda Dışişleri

Bakanı Winston Peters’ın Türkiye’ye geldi.

Türk Hava Yollarının tarifeli uçağı ile uçağı ile saat 05.30’da

Türkiye’ye gelenWinston Peters’ını Atatürk Havalimanı’nda

konsolosluk yetkilileri ve Türk Dışişleri yetkilileri karşıladı. Bir

süre Atatürk Havalimanı VIP Salonunda dinlenen Peters, daha sonra

Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere açıklama yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.