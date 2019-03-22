Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye’de
.22 Mart 2019 Cuma 06:26
İSTANBUL(İHA) Yeni Zelanda ‘da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatını
kaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda Dışişleri
Bakanı Winston Peters’ın Türkiye’ye geldi.
Türk Hava Yollarının tarifeli uçağı ile uçağı ile saat 05.30’da
Türkiye’ye gelenWinston Peters’ını Atatürk Havalimanı’nda
konsolosluk yetkilileri ve Türk Dışişleri yetkilileri karşıladı. Bir
süre Atatürk Havalimanı VIP Salonunda dinlenen Peters, daha sonra
Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere açıklama yaptı.
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