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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den Trump'a aya: Bütün Müslümanlara sevgi göster

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde dün Cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından kendisini arayan ABD Başkanı Donald Trump'tan tüm Müslüman topluluklarına "sempati ve sevgi" göstermesini talep etti.

17 Mart 2019 Pazar 17:07
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den Trump'a aya: Bütün Müslümanlara sevgi göster

Yeni Zelanda yerel basınındaki haberlere göre, başkent Wellington'daki Parlamento binasında basına konuşan Başbakan Jacinda Ardern, terör saldırısının ardından Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi paylaştı.

Trump'ın Yeni Zelanda'ya nasıl yardım edebileceği sorusu üzerine verdiği yanıta ilişkin Ardern, "Mesajım, 'tüm Müslüman topluluklar için sempati ve sevgi' oldu" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ardern'le görüşmesine ilişkin şunları paylaşmıştı: "Son 24 saatte meydana gelen korkunç olaylarla ilgili Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile az önce görüştüm. Başbakan'a Yeni Zelanda'nın yanında olduğumuzu ve ABD'nin elinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledim. Seni seviyoruz Yeni Zelanda!"

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:07
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