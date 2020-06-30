Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Hinton: Yeni Zelanda ve Türkiye iki eski dost ülke

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Yeni Zelanda İş Konseyi, "İşe Dönüş: Yeni Zelanda Covid Sonrası Dönemde Ne Fırsatlar Sunuyor?" başlığıyla bir webinar toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Yeni Zelanda’nın Türkiye ile bağlarını geliştirmeye özen gösterdiğini belirterek, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin olduğunu ve Türkiye’nin, Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması’nda müzakerelerin devam ettiğini anımsattı.

Hinton, Yeni Zelanda için ticaret dünyasının değiştiğine işaret ederek , “AB ile birkaç ay içinde Serbest Ticaret Anlaşması yapmayı umuyoruz. Bu gelişmeler Türkiye ve Yeni Zelanda arasında yeni anlaşmaların yapılması için yeni bir ilgi doğuracak. Türkiye ve Yeni Zelanda’daki fırsatlar daha iyi ortaya çıkacak.” dedi.

İki ülke arasında ticaret ortamının geliştirildiğinde, her iki ülke içinde kazan-kazan durumun yaratılabileceğini ifade eden Hinton, “Kovid-19 bir korumacılık mazereti olarak kullanan bazı ülkeler oldu. Yeni Zelanda olarak bunun doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hinton, Türkiye ve Yeni Zelanda’nın ortak çıkar noktalarının olduğuna dikkati çekerek, “Malezya, Kore ve Tayland buluştuğumuz ülkeler. Yeni Zelanda ve Türkiye iki eski dost ülke. Bu dostluk yüzyıldan fazladır devam ediyor. İrade olduğu zaman birtakım şeyler değişebiliyor. İş birliğimizi daha yaratıcı ve dinamik hale getirebiliriz. Ticaret hacmimiz düşük. Vergi gibi konuların ele alınması gerekiyor. Serbest Ticaret Anlaşmaları konusunda yeni adımlar atmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"Ticaret ve yatırım konusunda yeni ufuklara doğru yelken açmak istiyoruz"

DEİK Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi Başkanı Emin Hitay ise tedarik zinciri kırılganlıklarına en iyi şekilde adapte olan ülkelerin Kovid-19 sürecinde karlı çıkacağını söyledi.

Hitay, Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi Başkanı olarak, Yeni Zelanda’yı takip ettiklerini, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in liderliğini ispat etmiş olduğu dönemden geçildiğini ve başbakan olarak iyi bir örnek teşkil ettiğini aktardı.

Türkiye’de Kovid-19’a karşı mücadelede büyük başarı elde edildiğini vurgulayan Hitay, “Türkiye, altyapısı ve sağlık personeli sayesinde uluslararası bir merkez olmasına rağmen çok başarılı oldu. Türkiye, Yeniden Asya inisiyatifini geçen yıl hayata geçirdi. Asya-Pasifik bölgesine odaklanıyoruz.” yorumunda bulundu.

Hitay, iki ülke arasında yatırım ve ticaret ortaklıklarını çeşitlendirmeye çalıştıklarını belirterek, “Yeni Zelanda, bu anlamda çok iyi eğitilmiş bir güce sahip olan bir ülke. Ar-Ge alanında başarılı bir ülke. Türkiye ve Yeni Zelanda tarihi tecrübeler üzerine inşa edilmiş bir ilişkileri olmasına rağmen potansiyelinin altında ticaret hacmi olan iki ülke. Ticaret ve yatırım konusunda yeni ufuklara doğru yelken açmak istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

"Turizm ve uluslararası eğitim alanında birtakım fırsatlar söz konusu"

Yeni Zelanda-Çin ve Yeni Zelanda-Tayvan FTA'larının Baş Müzakerecisi Charles Finny, Çin'le ticaret yapmayı sürdürmek istediklerini ifade ederek, sadece Çin'e bel bağlamak istemediklerini kaydetti.

Finny, "Çin'le iki taraf için de oldukça yararlı bir anlaşma yapabildik. Şu anda da gayet iyi gidiyor. Türkiye olarak siz de Çin'le anlaşma yapacaksınız, Çin büyük anlaşmalarda biraz zorlayıcıdır ama yapacağınız anlaşma size büyük fırsatlar getirir. O nedenle Türkiye'ye de kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda ve Türkiye'nin üretim alanında iş birliklerine gidebileceğini ifade eden Finny, "Turizm ve uluslararası eğitim alanında birtakım fırsatlar söz konusu." dedi.

Türkiye ve Yeni Zelanda arasında doğrudan uçuşların bulunmadığını aktaran Finny, pandeminin ardından bu konuda önemli mesafeler kat edebilmeyi umduklarını söyledi.

"Türk inşaat firmaları için önemli iş fırsatları bulunuyor"

Business NZ İcra Direktörü Catherine Beard de Türkiye'nin inşaat konusunda önemli bir yetkinliği bulunduğunu ifade ederek, "Yeni Zelanda'da önemli altyapı yatırımları sürüyor. Toplamda 12 milyar dolarlık bir dönüşüm söz konusu olacak. Atık su altyapısı konusunda önemli bir dönüşüm olacak, binalar dönüşecek. Konut üretimi konusunda önemli bir açığımız var. Yılda 2 bin 500 yeni ev yapılıyor Yeni Zelanda'da, ihtiyaç bundan çok daha fazla. O nedenle Türkiye'den inşaat firmaları için Yeni Zelanda'da önemli iş fırsatları bulunuyor." diye konuştu.

Temmuz ayının sonunda Yeni Zelanda'nın online bir fuar düzenleyeceğini aktaran Beard, Türk firmaları fırsatlar sunan bu fuara davet etti.

Yeni Zelanda'nın süt ve süt ürünleri konusunda dünyada önemli bir konuma geldiğini anlatan Beard,Türk firmalarının söz konusu ülkede bu alanda yatırımlar yapabileceğini söyledi.