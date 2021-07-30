Yeni YÖK Başkanı açıklandı
20 Temmuz’da görev dolan Prof. Dr. Yekta Saraç’ın yerine YÖK Başkanlığına Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar getirildi.
Prof. Dr. Yekta Saraç’ın yerine YÖK Başkanlığına Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı.
Özvar'ın atama kararnamesinin 30 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
Prof. Dr. Erol Özvar kimdir?
1966'da İstanbul'da doğan Prof. Dr. Erol Özvar; ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini aynı şehirde tamamladı.
1998'de Marmara Üniversitesi'nde "17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesi'nde Değişim: Rum Eyaletinde Hazine Defterdarlığından Voyvodalığa Geçiş" konulu doktora tezini sundu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yapan Özvar, 15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atandı.