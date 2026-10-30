  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: Zayıflama iğneleri zararlı mı? Kazakistan - Türkiye arasında geleceğinin inşası... Taizhanov, 'ihtiyaç' uyarısı yaptı Trabzon'da sonbahar! Yüksek kesimler farklı renklere büründü Toprağın altından tarih fışkırdı! Altyapı çalışması yaparken devasa antik yazıt buldular! Coğrafi işaretli lezzet! Korkuteli karyağdı armudunun hasadı başladı Göbek yağları cayır cayır yanıyor: Ev yapımı 5 malzemeli karışım! Hemen bunu yapın Ömer Halisdemir Üniversitesi, Çin’de Niğde’nin gururu oldu Uçak yolculuğunda yerine tonlarca patates yerleştirdiler! Hiç kimse bilmiyordu
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Pekin’de devlerin tarihi buluşması! Çin Lideri Şi Cinping ile Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Batı’yı sallayacak mesajlar!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pekin’de devlerin tarihi buluşması! Çin Lideri Şi Cinping ile Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Batı’yı sallayacak mesajlar!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi ziyaret kapsamında Pekin’de bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Büyük Halk Toplantı Sarayı’nda bir araya geldi.

#1
Foto - Pekin’de devlerin tarihi buluşması! Çin Lideri Şi Cinping ile Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Batı’yı sallayacak mesajlar!

Küresel ekonominin ve jeopolitik dengelerin çalkalandığı bir dönemde gerçekleşen bu kritik görüşmede Şi Cinping, Almanya ile Çin'in birbirlerinin başarısına katkı sağlayan güvenilir ortaklar olduğunu vurguladı.

#2
Foto - Pekin’de devlerin tarihi buluşması! Çin Lideri Şi Cinping ile Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Batı’yı sallayacak mesajlar!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün başkent Pekin’deki Büyük Halk Toplantı Sarayı’nda ülkesine resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü. Şi görüşmede, iki ülkenin her zaman güvenilir dost ve birbirlerinin başarısına katkı sağlayan ortaklar olduğunu söyledi.

#3
Foto - Pekin’de devlerin tarihi buluşması! Çin Lideri Şi Cinping ile Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Batı’yı sallayacak mesajlar!

Çin ile Almanya’nın, Çin-Avrupa Birliği (AB) ikili ilişkilerinin gelişmesi ve dünya ekonomisinin istikrarlı şekilde gelişmesinde önemli sorumluluğa sahip olduklarını vurgulayan Şi, iki ülkenin koordinasyonu güçlendirip, eşitlik, kazan-kazan ve stratejik istikrar ilkelerine dayalı iş birliğinin yeni örneğini teşkil etmeleri gerektiğini bildirdi.

#4
Foto - Pekin’de devlerin tarihi buluşması! Çin Lideri Şi Cinping ile Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Batı’yı sallayacak mesajlar!

Şi, iki tarafın iş birliği alanlarının geniş olduğunun altını çizerek, “Almanya’nın dışa açık ve kapsayıcı tutumunu sürdürmesini, Almanya’da faaliyet gösteren Çinli şirketlere adil, şeffaf ve ayrımcılık içermeyen iş ortamı sunmasını, Çin-Almanya pratik iş birliğini daha da büyütüp güçlendirmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ise görüşmede, ülkesinin ‘Tek Çin’ politikasını kararlılıkla izlediğine dikkat çekerek, Almanya’nın Çin ile üst düzey temasları sürdürmeye, ticaret, bilim ve teknoloji, yapay zeka ile çevre koruma gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kapadokya’daki feci çökmede acı haber! Cansız beden sayısı 3’e yükseldi: Facianın boyutu derinleşiyor!
Gündem

Kapadokya’daki feci çökmede acı haber! Cansız beden sayısı 3’e yükseldi: Facianın boyutu derinleşiyor!

Türkiye’nin göz bebeği Kapadokya’da meydana gelen ve yürekleri dağlayan peri bacası çökmesinde acı bilanço ağırlaşıyor. Akit TV Ana Haber ek..
Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu
Gündem

Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında adli süreçler devam eden CHP'li eski belediye başkanı Ahmet Özer, siyaset..
Kocaeli, Osmangazi Köprüsü’nde bir ilki yaşattı
Aktüel

Kocaeli, Osmangazi Köprüsü’nde bir ilki yaşattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Türkiye Yüzyılı” mottosuyla Osmangazi Köprüsü’nde düzenlediği “Osmangazi Cumhuriyet Koşusu, binlerce kişi..
Suudi Arabistan’da çok sayıda patlama
Dünya

Suudi Arabistan’da çok sayıda patlama

Yemen'deki İran destekli Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da saldırı uyarılarının ardından çok sayıda patlama sesi du..
Akit TV Ana Haber ekranlarında duyuruldu! Dev çöküntü sonrası bölge kordona alındı
Gündem

Akit TV Ana Haber ekranlarında duyuruldu! Dev çöküntü sonrası bölge kordona alındı

Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm göz bebeği Kapadokya bölgesinde meydana gelen ani toprak çökmesi, akşam saatlerinde Akit TV Ana Haber bülten..
ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik!
Gündem

ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik!

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23