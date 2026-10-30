Pekin’de devlerin tarihi buluşması! Çin Lideri Şi Cinping ile Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Batı’yı sallayacak mesajlar!

Şi, iki tarafın iş birliği alanlarının geniş olduğunun altını çizerek, “Almanya’nın dışa açık ve kapsayıcı tutumunu sürdürmesini, Almanya’da faaliyet gösteren Çinli şirketlere adil, şeffaf ve ayrımcılık içermeyen iş ortamı sunmasını, Çin-Almanya pratik iş birliğini daha da büyütüp güçlendirmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ise görüşmede, ülkesinin ‘Tek Çin’ politikasını kararlılıkla izlediğine dikkat çekerek, Almanya’nın Çin ile üst düzey temasları sürdürmeye, ticaret, bilim ve teknoloji, yapay zeka ile çevre koruma gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu aktardı.