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Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu! İç Anadolu'nun zirvesi beyaza büründü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu! İç Anadolu'nun zirvesi beyaza büründü

İç Anadolu'nun zirvesi olarak adlandırılan Kayseri’deki Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu.

#1
Foto - Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu! İç Anadolu'nun zirvesi beyaza büründü

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes, kar yağışıyla beyaza büründü.

#2
Foto - Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu! İç Anadolu'nun zirvesi beyaza büründü

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

#3
Foto - Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu! İç Anadolu'nun zirvesi beyaza büründü

Öte yandan, dağın zirvesinin bulutlarla kaplanması da güzel görüntüler oluşturdu.

#4
Foto - Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu! İç Anadolu'nun zirvesi beyaza büründü

Beyaza bürünmüş Erciyes Dağı’ndan kareler

#5
Foto - Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu! İç Anadolu'nun zirvesi beyaza büründü

Beyaza bürünmüş Erciyes Dağı’ndan kareler

#6
Foto - Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu! İç Anadolu'nun zirvesi beyaza büründü

Beyaza bürünmüş Erciyes Dağı’ndan kareler

#7
Foto - Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu! İç Anadolu'nun zirvesi beyaza büründü

Beyaza bürünmüş Erciyes Dağı’ndan kareler

#8
Foto - Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu! İç Anadolu'nun zirvesi beyaza büründü

Beyaza bürünmüş Erciyes Dağı’ndan kareler

#9
Foto - Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu! İç Anadolu'nun zirvesi beyaza büründü

Beyaza bürünmüş Erciyes Dağı’ndan kareler

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