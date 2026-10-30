Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu! İç Anadolu'nun zirvesi beyaza büründü
İç Anadolu'nun zirvesi olarak adlandırılan Kayseri’deki Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İç Anadolu'nun zirvesi olarak adlandırılan Kayseri’deki Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes, kar yağışıyla beyaza büründü.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Öte yandan, dağın zirvesinin bulutlarla kaplanması da güzel görüntüler oluşturdu.
Beyaza bürünmüş Erciyes Dağı’ndan kareler
Beyaza bürünmüş Erciyes Dağı’ndan kareler
Beyaza bürünmüş Erciyes Dağı’ndan kareler
Beyaza bürünmüş Erciyes Dağı’ndan kareler
Beyaza bürünmüş Erciyes Dağı’ndan kareler
Beyaza bürünmüş Erciyes Dağı’ndan kareler
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