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Siyaset Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak! Masada kritik konular var
Siyaset

Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak! Masada kritik konular var

2021 yılının ilk kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda, aşılama takvimi ve vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme sürecine geçilip geçilmeyeceği konuşulacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 07:11:00 -
Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak! Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Külliye’de yapılacak olan toplantının ana gündem maddesi normalleşme sürecine geçilip geçilmeyeceği olacak.

Toplantıda, son 6 haftadır gerçekleşen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının vaka sayılarına yansıması masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın alınan tedbirlerin koronavirüs tablosuna yansıması ve aşının incelenme süreci hakkında bir sunum yapması planlanıyor. Bu kapsamda toplantıda, vaka sayılarındaki düşüşle beraber normalleşme sürecine geçilip geçilmemesi konusunda değerlendirmeler yapılacak. Toplantıda Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumu da anlatacak.

AB ile açılan yeni sayfanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz günlerde AB Dönem Başkanlığını yürüten Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaptığı ziyaretle ilgili toplantıda değerlendirme yapacağı belirtiliyor. Toplantıda, yeni ABD başkanı Joe Biden döneminde atılacak adımlar da gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından çalışılmaya başlanan ekonomi ve hukukta yapılacak reformlar da toplantının bir diğer konu başlıkları arasında.

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