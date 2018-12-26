THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yeni yılda emekli ne kadar zam alacak?

2019 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,65 oranında zam yapılacak. Bu rakamlara göre yeni yılda emekli maaşlarına 108,68 lira ile 541,36 lira arasında artış olacak. Net rakamlar Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak.

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:36
Yeni yılda emekli ne kadar zam alacak?

Emekli maaşları kaç lira olacak sorusunun cevabı büyük bir merakla bekleniyor. Milyonlarca emekli 2019 yılında kaç lira maaş alacaklarını araştırıyor. Emekli maaşını belirleyecek olan asıl kriter ise enflasyon oranı. Herkesin merak ettiği tek bir konu var, o da Aralık ayı enflasyon verilerinin maaşlara nasıl yansıyacağı…

Aralık enflasyonu bekleniyor

Temmuz-Kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 10,65 çıktı. Emekli maaşına doğrudan etki edecek olan enflasyon oranının belirlenmesi için tek bir ay kaldı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardındanyapılacak zam oranı da netleşecek. Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak.

541 TL artış bekleniyor

2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10,65, memur emeklilerinde yüzde 11,15 olacak. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR'luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor.

Emekli maaşlarına yılda kaç kere zam yapılır?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez zamlı maaş alıyor. Memur emeklileri de genellikle Ocak ve Temmuz olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekli olduktan sonra zam oranları da kurumlara göre farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon (TÜFE) kadar zam yapılıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:36
  1. emekliye zam
  2. emekliye zam ne zaman
  3. emekli maaşlarına zam
  4. emekliye ne kadar zam yapılacak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı
    1. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi..
    2. Süper Lig ekibinde ayrılık! Golcü..
    3. Ünlü teknik adam Erol Bulut umreye gitti
    4. Akar'dan CHP'li Özel hakkında suç..
    5. Polonya'da yangın: 6 ölü
    6. Deyrizor'daki DEAŞ ile YPG/PKK..
    7. Asgari ücret net ne kadar oldu?
    8. Türk Telekom açıkladı: Ücret alınmayacak
    9. Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
    10. Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
    11. Yeni yılda emekli ne kadar zam alacak?
    12. Susam 155 yıllık taş değirmende tahine..
    13. Ayakkabıdaki lekeler nasıl çıkar?
    14. KODAKAP ile kırsaldaki yapılaşma..
    15. İstanbul'da 'Genç Sada Kur’an-ı Kerimi..
    16. Türkiye'den Yemen'e insani yardım
    17. Dağcılara "çığ" uyarısı
    18. Bin Selman görüşmek istedi, kral..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. Tayland'da kayıp Myanmarlı çocuğun..
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı
    Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı