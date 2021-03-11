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Gündem Yeni Yaşam 20 Mart'ta İstanbul'u işaret etti: Yakma, yıkma görseli eşliğinde darbe iması!
Gündem

Yeni Yaşam 20 Mart'ta İstanbul'u işaret etti: Yakma, yıkma görseli eşliğinde darbe iması!

PKK terör örgütünün yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi, Nevruz'a ilişkin yaptığı duyuru paylaşımında yanmış ve yıkılmış bir görsel kullanarak darbe girişimi imasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 23:01:00 -
Yeni Yaşam 20 Mart'ta İstanbul'u işaret etti: Yakma, yıkma görseli eşliğinde darbe iması!

 Yeniakit.com.tr 

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi, twitter hesabından Nevruz'a ilişkin bir mesaj paylaştı. Nevruz'un 30'u il olmak üzere 61 merkezde kutlanacağı belirtilen mesajda kullanılan görsel akıllarda soru işareti bıraktı.

Yakma, yıkma görseli eşliğinde 'direnelim' mesajı

'Nevroz ateşi ile direnelim, özgürleşelim' mesajı verilen paylaşımda yakma, yıkma görüntüleri kullanıldı. "15 Mart’ta startı verilecek Newroz programı, 22 Mart’a kadar devam edecek." denilen mesajda, "Her yıl milyonların katılımına sahne olan Newroz, İstanbul’da 20 Mart’ta, Diyarbakır’da ise 21 Mart’ta kutlanacak." ifadeleri kullanıldı.

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