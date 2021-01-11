Yeni yasaklar gelecek mi? | Koronavirüs yasakları son durum
Koronavirüs yasakları kaldırılacak mı? | Koronavirüs salgınında vakaların artması sebebiyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başladı. Vatandaşlar söz konusu yasakların ne zaman kaldırılacağını araştırmaya başladı. Peki, yeni yasaklar gelir mi? | Kabine toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yasakları ne zaman biter?
Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Ülkemizde 20 Kasım ve 1 Aralık’ta artan vakalar sebebiyle pek çok tedbir kararı uygulanmaya başladı. Son günlerde alınana tedbirlerin yararlı olduğu vaka sayılarına yansıdı. Peki, koronavirüs yasakları ne zaman biter?
Yeni yasaklar gelecek mi? | Koronavirüs yasakları son durum
Milyonlarca kişi koronavirüs yasaklarının ne zaman kalkacağını, hayatın ne zaman normalleşeceğini merak ediyor. 11 Ocak Pazartesi günü Kabine toplantısı yapılacak. Yılın ilk kabine toplantısında salgınını seyri ve aşıyla ilgili kararların alınması bekleniyor. Yasakların durumu, yeni alınana kararlar vs. toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.