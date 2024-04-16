Yeni yasa teklifi için Türkiye kararı! Bunu yapanlar yandı: Fahiş fiyata çok büyük ceza geliyor! Düğmeye basıldı

Fahiş fiyat ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler gündemde. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslak metinde üst limiti 350 bin lira olan cezaların on katına kadar artırılması var. Son hali verildikten sonra düzenleme Meclis'e gidecek.

Fahiş fiyatla mücadele için cezalar artıyor. Cayrıdırıcılık için mevcut düzenlemeler ağırlaştırılacak.

350 BİN TL'YE KADAR CEZA

Şu anda fahiş fiyat uyguladıkları tepsit edilenlere için en fazla 300-350 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

Hükümet ise cezanın yetersiz olduğu görüşünde. Yeni düzenlemeyle cezanın alt ve üst sınırı yeniden belirlenecek.

Cezaların on katına kadar artırılması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yasa teklifi için çalışmalar da başlarken Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili taslak metni hazırladı.

Önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapılıp teklife son halinin verilmesi ve Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor.

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DEPREM BÖLGESİNDE DE UYGULANMIŞTI

Daha önce deprem bölgesi için benzer bir uygulamayı devreye alınmıştı.

Özellikle inşaat malzemelerinde fahiş fiyatların önüne geçmek için cezalar 10 kat artırılmıştı. Bu kapsamda fahiş fiyatla satış yapanlara 3 buçuk milyon liraya kadar ceza verilmesi sağlanmıştı.

Yeni yapılacak düzenleme ile Türkiye genelindeki fahiş fiyat cezalarının tamamı artırılacak.