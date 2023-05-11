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Ekonomi Yeni üreticiler bekleniyor... Tavuk eti ve tavuk yumurtası üretimi azaldı
Ekonomi

Yeni üreticiler bekleniyor... Tavuk eti ve tavuk yumurtası üretimi azaldı

Yeniakit Publisher
2023-05-11 11:38:00 -
Yeni üreticiler bekleniyor... Tavuk eti ve tavuk yumurtası üretimi azaldı

Tavuk eti üretimi 199 bin 950 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,73 milyar adet olarak gerçekleşti.

Tavuk eti üretimi 199 bin 950 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,73 milyar adet olarak gerçekleşti.
Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,4 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 1,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5 ve hindi eti üretimi yüzde 7,3 azaldı.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 2,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,1 ve hindi eti üretimi yüzde 9,2 azaldı.

Bir önceki ay 176 bin 236 ton olan tavuk eti üretimi mart ayında yüzde 13,5 artarak 199 bin 950 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 613 milyon 799 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi mart ayında yüzde 7 artarak 1 milyar 726 milyon 837 bin adet oldu. (İLKHA)
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