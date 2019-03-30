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Yeni Türkiye’de provokasyona yer yok! Yargı affetmiyor

Havaalanında başörtülülere hakaret eden densiz tutuklandı, AK Partili genci rencide ederek Cumhurbşakanına herzeler savuran İYİ Parti gözaltına alındı. Fatih’te faşist pankart açan İYİ Partili de yargıya taşındı. Yeni Türkiye’de yargı, provokatif eylemleri affetmiyor!

30 Mart 2019 Cumartesi 10:51
Yeni Türkiye’de provokasyona yer yok! Yargı affetmiyor

Türkiye 31 Mart seçimlerine hazırlanıyor. Seçimlere kısa süre kala provokatörler sahaya indi. Her kesimden provokatif faaliyetlere karşı tedbirli olunması gerekirken, yargı söz konusu eylemcilere göz açtırmıyor.

Seküler provokatör tutuklandı

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında, başörtülülere yönelik skandal sözleri nedeniyle gözaltına alınan Bülent Kökoğlu, yaptıklarının cezasını çekecek. İslam’a alçakça saldıran Kökoğlu, geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine yollandı.

Seküler provokatör, Müslüman kadınlara hakaret etti

Başörtülülere hakaret eden o sahtekar tutulandı!

AK Partili Yusuf’a saldıran İYİ Partili gözaltında

İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş, seçim broşürü dağıtan 17 yaşındaki AK Partili Yusuf Özoğul'u rencide etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği ortaya çıkan Koraş, dün akşam evinden alındı.

PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

Faşist pankart yargıya taşınıyor

İstanbul Fatih’te İYİ Parti’nin Belediye Başkan adayı olan İlay Aksoy, “Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim” yazılı pankart astırmıştı. Bu skandal pankartlar, mahkeme kararıyla toplatıldı.

Faşist pankart yargıya taşınıyor

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:51
  1. İstanbul
  2. İlay Ayksoy
  3. İYİ Parti
  4. AK Parti
  5. provokasyon

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  • Yapıcı Olmak LazımYapıcı Olmak Lazım2 sa önce
    Allah devletimizden razı olsun. Bunlar kul olmayı bilmiyorlar. Bilseler böyle mi olurdu?

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