Yeni Türkiye’de provokasyona yer yok! Yargı affetmiyor Havaalanında başörtülülere hakaret eden densiz tutuklandı, AK Partili genci rencide ederek Cumhurbşakanına herzeler savuran İYİ Parti gözaltına alındı. Fatih’te faşist pankart açan İYİ Partili de yargıya taşındı. Yeni Türkiye’de yargı, provokatif eylemleri affetmiyor!

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