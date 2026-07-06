Beşiktaş, Bayern Münih ile el sıkıştı! Alexander Nübel İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, Alman kaleci Alexander Nübel'in transferinde sona gelirken, takımı Bayern Münih ile anlaşma sağladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş, Alman kaleci Alexander Nübel'in transferinde sona gelirken, takımı Bayern Münih ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki kaleci için Bayern Münih'e 5 milyon euro bonservis ve 5 milyon euroya kadar çıkabilecek bonuslar içeren bir teklif sunduğu ve tarafların anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor
ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'A GELECEK - Alexander Nübel'in sağlık kontrolleri ve resmi imza işlemleri için çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Başarılı kaleciyle 4 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade ediliyor.
2025-26 sezonunu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren Nübel, Alman ekibinin en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Deneyimli file bekçisi sezon boyunca 46 resmi maçta görev aldı.
Alexander Nübel, geçtiğimiz sezon çıktığı 46 karşılaşmada kalesinde 69 gol gördü. Maç başına 1,4 gol yeme ortalaması yakalayan Alman kaleci, birçok mücadelede yaptığı kritik kurtarışlarla takımına önemli katkı sağladı.
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