0553 313 94 23

Yeni Türkiye düzeninde yapamayana yer yok!

15 Temmuz darbe girişimi sürecinde FETÖ mensuplarının Kültür Bakanlığı’na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü’nün 200 yıllık dijital arşivine sızdıkları ve Bakanlığa bağlı birimlerde yüzlerce personelin yıllarca işe gelmeden maaş almaya devam ettikleri yönündeki haberlerimizin ardından Bakanlık bürokrasisinde deprem yaşandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:03
Yeni Türkiye düzeninde yapamayana yer yok!

OSMAN YİĞİT / ANKARA

Kurban Bayramı tatilinin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Teftiş kurulu Başkanı ve 1. Hukuk Müşaviri görevlerinden alındılar. Görevden almalarda, Bakanlıkta yaşanan aksaklıklar ve FETÖ mücadelesinde istenen seviyede sonuç alınamamasının etkili olduğu belirtilirken, yeni atanan Teftiş Kurulu Başkanı’ndan özellikle yurtdışındaki personel ve kültür ataşeleri arasındaki FETÖ’cülere yönelik ihbar ve şikayetleri daha dikkatle ele almasının istendiği kaydedildi. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki görevden almaların benzerinin diğer bakanlıklarda da yaşanacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:03
  1. FETÖ
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  3. Sinema Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: İlk 7 ayda 22 milyon turist geldi!
    1. Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı:..
    2. Afrikalı çocukların yürek burkan..
    3. Çetin Sönmez'e ne kadar ceza verildi?
    4. Uçak camından yapılan tespihler..
    5. Iğdır'da 'geven' çalışması! 'Söküp..
    6. Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimin..
    7. Burs veren vakıflar 2018
    8. Trump'ın ses kaydı ortaya çıktı!
    9. Yıllardır yaktıkları madde doğal..
    10. Yiğit Bulut: Birileri 'fiçlik' peşinde
    11. HDP'yi silinme korkusu sardı! İttifak..
    12. İranlı reformistler, Ruhani'yi topa..
    13. İcra memurları küçük kızı zorla aldı
    14. Galatasaray Okaka'ya Sarı Kırmızı..
    15. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    16. Irak'ta intihar saldırısı: Ölüler var
    17. Google'a Çin uyarısı!
    18. Kılıçdaroğlu vatan hainlerine sahip..
    19. Yeni Türkiye düzeninde yapamayana yer..
    20. Mame Diouf Galatasaray’a mı geliyor?
    Ömer Halisdemir'in İsmine bile tahammül edemedi!
    Ömer Halisdemir'in İsmine bile tahammül edemedi!
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...