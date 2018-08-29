Yeni Türkiye düzeninde yapamayana yer yok!

OSMAN YİĞİT / ANKARA

Kurban Bayramı tatilinin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Teftiş kurulu Başkanı ve 1. Hukuk Müşaviri görevlerinden alındılar. Görevden almalarda, Bakanlıkta yaşanan aksaklıklar ve FETÖ mücadelesinde istenen seviyede sonuç alınamamasının etkili olduğu belirtilirken, yeni atanan Teftiş Kurulu Başkanı’ndan özellikle yurtdışındaki personel ve kültür ataşeleri arasındaki FETÖ’cülere yönelik ihbar ve şikayetleri daha dikkatle ele almasının istendiği kaydedildi. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki görevden almaların benzerinin diğer bakanlıklarda da yaşanacağı öğrenildi.