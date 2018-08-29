Yeni Türkiye düzeninde yapamayana yer yok!
15 Temmuz darbe girişimi sürecinde FETÖ mensuplarının Kültür Bakanlığı’na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü’nün 200 yıllık dijital arşivine sızdıkları ve Bakanlığa bağlı birimlerde yüzlerce personelin yıllarca işe gelmeden maaş almaya devam ettikleri yönündeki haberlerimizin ardından Bakanlık bürokrasisinde deprem yaşandı.29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:03
OSMAN YİĞİT / ANKARA
Kurban Bayramı tatilinin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Teftiş kurulu Başkanı ve 1. Hukuk Müşaviri görevlerinden alındılar. Görevden almalarda, Bakanlıkta yaşanan aksaklıklar ve FETÖ mücadelesinde istenen seviyede sonuç alınamamasının etkili olduğu belirtilirken, yeni atanan Teftiş Kurulu Başkanı’ndan özellikle yurtdışındaki personel ve kültür ataşeleri arasındaki FETÖ’cülere yönelik ihbar ve şikayetleri daha dikkatle ele almasının istendiği kaydedildi. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki görevden almaların benzerinin diğer bakanlıklarda da yaşanacağı öğrenildi.
YORUM YAZ