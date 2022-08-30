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Spor Yeni transfer, şehre geldi
Spor

Yeni transfer, şehre geldi

Trabzonspor'un yeni transferi Emirhan Eraslan, sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeye imza atmak için şehre geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 18:09:00 -
Yeni transfer, şehre geldi

Trabzonspor'un yeni transferi Emirhan Eraslan, sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeye imza atmak için Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'da, son olarak Basel forması giyen 19 yaşındaki genç stoper Emirhan Eraslan şehre geldi. Bordo-mavili ekibin Emirhan'la önümüzdeki saatlerde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor'un İsviçre ekibi ile yaptığı anlaşmaya göre bir sonraki satıştan Basel’in yüzde 15 payı bulunuyor.

Bordo Mavili ekip, bu sezon Trezeguet, Eren Elmalı, Enis Bardhi, Marc Bartra, Doğucan Haspolat, Lahtimi, Larsen, Gbamin ve Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattı.

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