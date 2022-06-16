  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yeni transfer adayının Galatasaray sözleri olay olacak!
Spor

Yeni transfer adayının Galatasaray sözleri olay olacak!

Sarı lacivertli takım yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un listesine göre transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Fenerbahçe, aradığı orta sahayı Brezilya'da buldu. Real Betis forması giyen William Carvalho'dan olumsuz yanıt alan Fenerbahçe, yeni Christian Baroni'nin peşine düştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 14:46:00 -
Yeni transfer adayının Galatasaray sözleri olay olacak!

Sarı lacivertli takım yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un listesine göre transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Fenerbahçe, aradığı orta sahayı Brezilya'da buldu. Real Betis forması giyen William Carvalho'dan olumsuz yanıt alan Fenerbahçe, yeni Christian Baroni'nin peşine düştü.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe; Lincoln ve Bruma'dan sonra bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Uzun seneler Fenerbahçe'de forma giyen ve taraftarın sevgilisi olan Baroni'yi andıran orta saha için teklif yapıldı.

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, şampiyonluk kadrosu kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habare göre sarı lacivertliler Brezilya ekiplerinden Flamengo'da forma giyen Willian Arao ile ilgileniyor. Willian Arao, orta saha pozisyonunda forma giyiyor.

Hem tarzı hem de oyuncu profiliyle Christian Baroni'ye benzetilen Willian Arao, Sao Paulo altyapısında yetişti. Corinthians, Atletico GO ve Botafogo formaları giyen deneyimli orta saha oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2023 senesinde sona erecek.

FLAMENGO'DA 25 GOLÜ VAR! OYUNUN İKİ YÖNÜNDE DE VAR
Willian Arao, oyunun iki yönünü de oynayabiliyor. Başarılı orta saha oyuncusu Flamengo takımında 291 maçta forma giyerken 25 kez gol sevinci yaşadı. Willian 21 kez da asist yaptı.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Willian, Brezilya basınına Galatasaray teknik direktörü Torrent ile ilgili ilginç açıklamalarda bulunmuştu.

'TORRENT İLE JESUS ARASINDA KORKUNÇ BİR FARK VAR'
'Sistemin bir bütün olarak çalışması için yeterince yönlendirmiyor. Ne yapmak istediğini ve talimatlarına uyulursa ne olacağını açıklayamıyor. Bunu kendisinden önce tek tek açıklayan Jorge Jesus’la arasında korkunç bir fark var. Oyuncularının önceden belirlenmiş pozisyonları savunmasını istiyor. Ama sistemin bir bütün olarak çalışması için yeterince yönlendirmiyor.'

 

B12 vitamini nedir? Eksikliği, takviyesi ve B12 vitaminin faydaları
B12 vitamini nedir? Eksikliği, takviyesi ve B12 vitaminin faydaları

Sağlık

B12 vitamini nedir? Eksikliği, takviyesi ve B12 vitaminin faydaları

Tencerede Vakfıkebir ekmeği tarifi
Tencerede Vakfıkebir ekmeği tarifi

Kadın - Aile

Tencerede Vakfıkebir ekmeği tarifi

Kör sivilceleri geçiren 6 doğal çözüm! Osman Müftüoğlu'ndan sivilce kurutucu uyarılar!
Kör sivilceleri geçiren 6 doğal çözüm! Osman Müftüoğlu'ndan sivilce kurutucu uyarılar!

Kadın - Aile

Kör sivilceleri geçiren 6 doğal çözüm! Osman Müftüoğlu'ndan sivilce kurutucu uyarılar!

Şahtere otu faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?
Şahtere otu faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Sağlık

Şahtere otu faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesine karşı 5 gıda
Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesine karşı 5 gıda

Kadın - Aile

Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesine karşı 5 gıda

Tavada pizza böreği: 2 yufkayla pizza tadında tava böreği tarifi
Tavada pizza böreği: 2 yufkayla pizza tadında tava böreği tarifi

Kadın - Aile

Tavada pizza böreği: 2 yufkayla pizza tadında tava böreği tarifi

Milföy pizza tarifi: Yapımı çok basit
Milföy pizza tarifi: Yapımı çok basit

Kadın - Aile

Milföy pizza tarifi: Yapımı çok basit

Kara ölüm: 700 yıllık gizem çözüldü! İşte kara vebanın kaynağı
Kara ölüm: 700 yıllık gizem çözüldü! İşte kara vebanın kaynağı

Aktüel

Kara ölüm: 700 yıllık gizem çözüldü! İşte kara vebanın kaynağı

Balkonunuzu sebze ve meyve bahçelerine çevirecek 10 doğa dostu bilgi
Balkonunuzu sebze ve meyve bahçelerine çevirecek 10 doğa dostu bilgi

Kadın - Aile

Balkonunuzu sebze ve meyve bahçelerine çevirecek 10 doğa dostu bilgi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23