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Yerel Yeni Tokat Havaalanı'nda yoğunluk
Yerel

Yeni Tokat Havaalanı'nda yoğunluk

Yeni Tokat Havalimanı 37 günde yaklaşık 10 bin yolcuyu ağırladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 11:52:00 -
Yeni Tokat Havaalanı'nda yoğunluk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Mart’ta açılışı yapılan Yeni Tokat Havalimanına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tokat'tan İstanbul’a karşılıklı olarak günlük tek sefer düzenlenen havalimanında yaşanan yoğunluk nedeni ile seferlerin artırılması bekleniyor.

1 haftada 9 bin 979 yolcu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından alınan istatistiklere göre; Tokat Havalimanında 37 günde 9 bin 979 yolcu, 264 uçak trafiği gerçekleşti.

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