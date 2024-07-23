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Spor Yeni TFF yönetiminde ilk istifa
Spor

Yeni TFF yönetiminde ilk istifa

Yeniakit Publisher
2024-07-23 16:26:00 -
Yeni TFF yönetiminde ilk istifa

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde yer alan Bayram Saral, "şeffaf yönetim vaadinin gerçekleşmeyeceğini düşündüğü" gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Ankara’da gerçekleşen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonuçlarının ardından, İbrahim Hacıosmanoğlu başkan seçilmişti. Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geçen Hacıosmanoğlu'nun listesinde yer alan Bayram Saral'dan sürpriz bir karar geldi.

İstanbulspor'da başkan yardımcılığı da yapan Saral, TFF'deki görevinden istifa etti.

Bayram Saral'ın açıklaması şu şekilde:

Sayın futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere 2 Nisan 2024 tarihinden başlayıp 18 Temmuz 2024 tarihine kadar devam eden TFF seçimleri sürecinde, Türk futbolunu içine düştüğü kaostan kurtarmayı amaçlayan yüzlerce kulüp yöneticisi ve Türk futbolunun önde gelen paydaşları ile büyük bir hak arayışı mücadelesi sonucunda 18 Temmuz tarihli TFF seçimini şahsımın da yönetim kurulunda bulunduğu Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu kazanmıştır.

Bu mücadele sürecinde şiarımız "adil, liyakate dayalı, herkese eşit mesafede davranış ve tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile birlikte şeffaf yönetim" vaadi olmuştur.
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İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla, bu derin fikir ayrılığının TFF kurumuna ve mevcut yönetimine zarar vermemesi adına bugün itibariyle TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur, mevcut başkan ve yönetim kuruluna üstün başarılar dilerim.

Yaklaşık 4 ay boyunca devam eden demokratik hak arayışı mücadelemizde bizlere destek veren tüm kulüp başkanları ve yöneticilerine, TFF delegelerine, bütün çalışma arkadaşlarımıza en içten şükranlarımı arz eder, haklarını helal etmelerini dilerim.

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