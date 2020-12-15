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Spor Yeni teknik direktör belli oldu
Spor

Yeni teknik direktör belli oldu

Denizlispor, Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 00:16:00 -
Yeni teknik direktör belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasından sonra yardımcı antrenör Kenan Atik ile yola devam eden yeşil-siyahlılar, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik adamın 15 Aralık Salı günü resmi sözleşmeye imza atmak için şehre gelmesi bekleniyor.

Yalçın Koşukavak, son olarak TFF 1. Lig takımlarından Altay'ı çalıştırmıştı.

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